4 italiani su 10 portano il proprio cane a cena fuori, e i ristoranti sono sempre più pet-friendly

Quasi il 40% degli italiani ha portato il proprio cane o gatto a cena fuori, e il 75% dichiara che gli animali sono quasi sempre ben accetti. E' il risultato di un'indagine condotta da TheFork sulle abitudini e sui desideri delle (sempre più numerose) famiglie con animali.

Ristoranti sempre più pet-friendly

Nelle case degli italiani ci sono quasi 21 milioni di cani e gatti. Un numero impressionante che racconta quanto la sensibilità verso gli animali sia cresciuta nel corso del tempo. La loro presenza permea moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana, compresi i momenti di socialità come pranzi e cene fuori.

Secondo l'indagine, infatti, la maggior parte degli italiani si sente a proprio agio nel portare al ristorante il proprio compagno animale. Per il 18% degli intervistati si tratta di un'abitudine frequente, per altri, il 21%, di un'esperienza occasionale. Solo una piccola percentuale, poco superiore al 10%, non lo ha mai fatto, ma ammette di voler provare.

Dalla ricerca emerge che la maggior parte delle famiglie con animali trova ristoranti disponibili: il 75% dichiara che sono ben accettati quasi sempre, mentre il 25% sostiene che dipende dal locale. Solamente l'1% degli italiani ha dichiarato di imbattersi in situazioni di chiusura totale verso gli amici a quattro zampe.

Secondo la legge, infatti, è possibile per il proprietario vietare l'ingresso nel proprio locale agli animali, l'accoglienza dipende quindi dalla sensibilità di chi lo gestisce.

"Mancano ancora i menù per animali"

Non è però sempre tutto rose e fiori: esiste una serie di servizi che i cittadini vorrebbero trovare quando vanno al ristorante per migliorare il benessere del proprio animale, e che invece sono ancora inesistenti.

il 20% vorrebbe trovare menu dedicati agli animali. E tra i servizi più richiesti in un locale pet-friendly ci sono: ciotola d'acqua (77%), staff gentile (44%), zone dedicate (20%) e snack omaggio (27%).