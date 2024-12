10 animali domestici più longevi: quali sono e quanto vivono in media

Nel corso dei millenni, l'essere umano ha domesticato tante specie animali diverse, influendo non solo sul loro aspetto, comportamento e abitudini, ma anche sull'aspettativa di vita. Rispetto ai loro antenati selvatici, molti animali domestici hanno infatti beneficiato come noi di cure mediche e di un miglioramento più generale delle loro condizioni di vita. Ma se escludiamo i selvatici come pappagalli e tartarughe, famosi per la loro incredibile longevità, quanti anni possono vivere gli animali domestici? Molto dipende dalle cure che ricevono, dalle condizioni di vita, dalla razza e, in alcuni casi, dalle loro dimensioni.

Pollo: 5-10 anni

Sebbene i polli abbiano spesso una vita estremamente breve a causa dell'industria di carne e uova, in realtà possono vivere mediamente dai 5 ai 10 anni, specialmente se ben curati e accuditi. La selezione artificiale ha portato poi alla comparsa di tante razze diverse, da quelle ornamentali fino a quelle da uova. L'aspettativa di vita di galli e galline dipende quindi anche dalla razza, ma soprattutto dalle condizioni in cui vivono e che possono allungare di parecchio la durata della vita di questi uccelli domestici: il record mondiale è infatti di ben 23 anni.

Pecora: 10-12 anni

Le pecore, allevate da millenni per la lana, il latte o la carne, possono vivere in media tra i 10 e i 12 anni, ma il record mondiale è di 28 anni. Una vita ben curata e una dieta equilibrata e sana possono prolungare di parecchio la loro longevità. Tuttavia, vivendo spesso all'aperto, la gestione da un punto di vista sanitario degli ovini è quai sempre cruciale. Condizioni meteo difficili, predatori e diffusione di patologie all'interno del gregge possono complicare e influenzare molto l'aspettativa di vita di questi animali.

Cane: 10-13 anni

La longevità dei cani, i migliori amici dell'uomo per eccellenza, varia incredibilmente a seconda della razza e soprattutto della taglia. Le razze di piccola taglia, come il Chihuahua, tendono infatti a vivere molto più a lungo rispetto a quelle grandi. Mentre un cane di piccola taglia può vivere anche fino a 15-20 anni e oltre, un Alano potrebbe anche non superare i 10 anni. Naturalmente, cure veterinarie costanti e una dieta adeguata contribuiscono a prolungare di parecchio la vita dei cani.

Gatto: 13-18 anni

I gatti domestici vivono in media più a lungo dei cani, dai 13 ai 18 anni, ma non è così raro che alcuni raggiungano o superino addirittura i 20 anni (durata massima record di addirittura 38 anni!). Anche in questo caso, la longevità può dipendere dalla razza e dalla predisposizione ad alcune patologie, ma anche dallo stile di vita (gatti indoor vivono inevitabilmente più a lungo di quelli che trascorrono invece molto tempo all'aperto) e dalle cure mediche che ricevono. Razze come i Siamesi o i Persiani tendono a essere particolarmente longeve. In generale però, i gatti meticci sembrano essere quelli che vivono di più.

Capra: 15-18 anni

Le capre sono animali estremamente resistenti e possono vivere anche fino a 15-18 anni o più se ben curate, il record è di 22 anni. Questi animali, come le pecore allevati da millenni per il latte, la carne o la lana, sono famosi per la loro resistenza alle malattie e per la capacità di adattarsi a diversi tipi di ambienti, anche estremi. Si tratta di un retaggio ereditato in parte anche dai loro antenati selvatici, mammiferi adattati a vivere in ambienti estremamente ostili sia per le condizioni meteorologici che per la difficoltà di trovare risorse alimentari, come le aspre vette montane.

Maiale: 15-20 anni

In pochi lo sanno, ma maiali possono vivere tranquillamente fino a 15-20 anni (il record è di 23 anni), anche se purtroppo quelli allevati per la carne hanno un'aspettativa di vita più infinitamente più breve. I maiali che invece vivono liberi dalla "scadenza" programmata dell'allevamento industriale, come i maialini vietnamiti, possono vivere a lungo se tenuti in buone condizioni e con una dieta sana. Anche per i suini, però, esistono differenze tra le varie razze e popolazioni selezionate e sparse in giro per il mondo.

Carpa koi: 15-30 anni

In questa classifica, un po' a sorpresa, troviamo anche una specie di pesce "leggendaria". Le carpe koi, amate e apprezzate da secoli per la loro bellezza, possono infatti vivere in media 15 anni, ma ci sono stati casi documentati di koi che hanno raggiunto o superato i 30 anni. Alcune leggende parlano addirittura di koi dai poteri mistici che hanno vissuto oltre i 100 o addirittura 200 anni. La chiave, naturalmente, sono le condizioni di vita. Vasche grosse, ben curate e con tanti arricchimenti ambientali, influenzano di molto la vita di questi pesci domestici.

Mucca: 25-30 anni

Le mucche, storicamente allevate per la produzione di latte o carne, sono tra gli animali domestici più longevi e possono vivere tra i 25 e i 30 anni. Tuttavia, anche per loro l'aspettativa di vita spesso si riduce drasticamente a causa dello sfruttamento industriale intensivo. Tuttavia, i bovini che invece non sono destinati al consumo umano o quelli che vivono liberi nei santuari possono persino superare i 30 anni (il record è di ben 48 anni). Tra gli animali, infatti, esiste una sorta di legge biologica che mette in correlazione le grandi dimensioni corporee con a una vita sempre più lunga, fatta eccezione per i cani.

Cavallo: 25-30 anni

Come i bovini e sempre in virtù anche delle grandi dimensioni, anche i cavalli (e gli asini) possono vivere dai 25 ai 30 anni, ma non è raro che alcuni superino persino questa soglia, anche di molto. Gli equini sono infatti mammiferi estremamente resistenti e longevi. Il record per durata di vita più lunga mai registrata è addirittura di ben 62 anni. Appartiene a un cavallo che si chiamava Old Billy, nato nel lontano 1760 e morto in Inghilterra il 27 novembre del 1822.

Dromedario: 30 anni

Tra i domestici spesso ci dimentichiamo dei camelidi come dromedari, lama, alpaca e cammelli. Questi mammiferi, adattati a vivere in condizioni davvero proibitive, sono animali estremamente resistenti e longevi. Alpaca e lama possono infatti raggiungere tranquillamente 25 o più anni di vita, mentre cammelli e dromedari possono vivere tranquillamente fino a 30. Alcuni record segnalano però diversi individui che hanno tranquillamente superato anche i 40 e persino i 50 anni di vita.