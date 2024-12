10 animali a rischio estinzione che forse non conosci

Secondo l’IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, a oggi oltre 45.300 specie animali e vegetali che rischiano di estinguersi. La maggior parte (il 41%) sono anfibi, il 26% sono mammiferi, il 12% uccelli e il 37% squali e razze.

Alcuni di loro sono ormai diventati il simbolo del pericolo che l'uomo rappresenta per il pianeta e le specie che lo popolano: dal panda gigante alla tigre passando per l'orso polare e i rinoceronti, alcuni animali sono, nell'immaginario collettivo, costantemente minacciati e da proteggere. Ci sono però molti altri animali in via di estinzione meno conosciuti e più rari, molti ormai a un passo dalla scomparsa vera e propria: eccone alcuni.

1. Focena del Golfo di California

La vaquita, o focena del Golfo della California (Phocoena sinus) è una piccola focena vive esclusivamente nel Golfo di California, in Messico. È il cetaceo più raro al mondo e uno dei mammiferi marini più minacciati, con meno di 10 individui rimasti. La vaquita è particolarmente a rischio a causa della pesca illegale di totoaba, un pesce altrettanto minacciato di estinzione e molto ricercato sul mercato nero.

2. Bufalo d'acqua selvatico

Il bufalo d'acqua selvatico (Bubalus arnee), anche noto come bufalo asiatico o bufalo asiatico selvatico, è una specie di bovino di grandi dimensioni originario del subcontinente indiano e del sud-est asiatico. Si stima ne esistano ancora 2.500 individui in natura, ma la popolazione sta diminuendo principalmente a causa della distruzione del suo habitat.

3. Saola

Il saola (Pseudoryx nghetinhensis) o bue Vu Qang è uno dei mammiferi più rari del mondo. Conosciuto anche come l'"unicorno asiatico", è un bovide scoperto nel 1992 nelle foreste pluviali del Vietnam e del Laos. La sua popolazione è estremamente limitata e minacciata dalla perdita dell'habitat e dalla caccia.

4. Axolotl

L'axolotl (Ambystoma mexicanum) è un anfibio dal caratteristico e peculiare aspetto, originario di pochi laghi nei pressi di Città del Messico, noto per la sua capacità di rigenerare arti e altri tessuti. Anche se comunissimo in cattività, in natura è gravemente minacciato dalla distruzione dell'habitat, dall'inquinamento e dall'introduzione di specie invasive.

5. Tamarino calvo

Il tamarino calvo (Saguinus bicolor) è una piccola scimmia che vive in una regione limitata della foresta pluviale amazzonica vicino a Manaus, in Brasile. È minacciato principalmente dalla deforestazione e dalla frammentazione del suo habitat.

6. Rinoceronte di Sumatra

Il più piccolo dei rinoceronti, Dicerorhinus sumatrensis conta oggi su meno di 80 individui rimasti in natura che si trovano solo a Sumatra e nel Borneo. È gravemente minacciato dalla perdita dell'habitat e dal bracconaggio.

7. Pica di Ili

L’ili pika (Ochotona iliensis) è un piccolo mammifero che assomiglia a un coniglio ed è endemico delle montagne Tianshan in Cina. È stato scoperto solo nel 1983 e la sua popolazione è in declino a causa della perdita dell'habitat e del cambiamento climatico.

8. Aquila delle Filippine

L’aquila delle Filippine (Pithecophaga jefferyi) è uno dei rapaci più grandi e rari al mondo, endemica delle isole filippine. La deforestazione e il bracconaggio rappresentano le principali minacce per questa specie.

9. Cervo di Bawean

Questo piccolo cervide Axis kuhlii è endemico dell'isola di Bawean, in Indonesia. La sua popolazione è estremamente limitata e minacciata dalla perdita dell'habitat e dalla caccia.

10. Tartaruga dello Yangtze

La tartaruga dello Yangtze (Rafetus swinhoei), nota anche come tartaruga dal guscio molle gigante del Fiume Rosso, è una delle tartarughe d'acqua dolce più rare al mondo. Non si sa se ce ne siano ancora in natura e con soli due o tre individui rimasti in cattività, tutti maschi, è considerata ormai funzionalmente estinta. È scomparsa a causa della perdita di habitat e della caccia.