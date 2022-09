Un canale russo su Twitch sta tenendo i fornelli accesi tutto il giorno solo per prendere in giro l’Europa Il canale ha già ricevuto un ban dalla piattaforma per “violazione delle linee guida della community”

A cura di Valerio Berra

L’inquadratura è sempre la stessa. Camera fissa sul fornello, foto di Vladimir Putin sullo sfondo, un termometro che mostra la temperatura raggiunta nella stanza e un orologio per verificare che sia tutto in diretta. La protagonista è la fiamma: sempre accesa. In sottofondo musica russa di vario genere. Così il canale Twitch RussianGas1 ha deciso di rispondere alle sanzioni decise dall’Unione europea che hanno innescato l’aumento dei costi dei combustibili fossili. In evidenza sopra i fornelli c’è il costo di tutta l’operazione: 1,44 euro al mese.

Il canale ha ricevuto nei giorni scorsi un ban da Twitch per “violazione delle linee guida dalla community”. Visto che il canale è ancora attivo, si può dedurre che il blocco fosse temporaneo. RussianGas1 tiene acceso il fornello principale della sua cucina tutto il giorno: nel corso delle live si vede solo che ogni tanto accende gli altri fornelli per scaldare qualche pentola. Non male gli spettatori: può contare su una media di circa 800 utenti interessati a guardare questa provocazione. Il canale sta raccogliendo anche donazioni: al momento dice di aver ricevuto circa 3.300 rubli (57 euro).

Il prezzo del gas in Russia

Ma è davvero così economico bruciare gas in Russia? Controllando i prezzi riportati sul portale GlobalPetrolPrices.com sembra proprio di sì. Al momento il prezzo del gas naturale per un kWh è di 0,136 dollari, almeno nel caso in cui sia destinato a un uso domestico. Se si tratta di attività commerciali il prezzo si abbassa: 0,111 dollari per kWh. In Russia i prezzi si riducono di parecchio. Per le famiglie il gas naturale costa 0,009 dollari per kWh mentre per le attività commerciali arriva a 0,01 dollari per kWh.