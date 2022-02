Su TikTok potrai caricare video da 10 minuti Su TikTok si potranno caricare video lunghi fino a 10 minuti, una novità che sottolinea il continuo sforzo della piattaforma nel voler rivaleggiare con YouTube.

A cura di Marco Paretti

TikTok vuole continuare a inseguire YouTube. Se sui video brevi la piattaforma cinese si è ormai già imposta come servizio predominante, ora l'app sembra volersi ampliare anche su formati più lunghi. Il servizio di ByteDance ha infatti iniziato a testare i video di lunghezza massima di 10 minuti, per il momento solo per alcuni creator americani. L'obbiettivo, però, sembra chiaro: puntare a offrire video più lunghi e potenzialmente completi, contenuti che a quanto pare sono richiesti dall'utenza nonostante il social sia di fatto nato attorno a video da 15 secondi.

Eppure online tutte le piattaforme si stanno spostando su minutaggi sempre più grandi, a partire da YouTube che ormai sembra essersi assestata su video da 15-20 minuti forse proprio in risposta all'arrivo di TikTok (se non si conta lo sforzo negli Short), che ad oggi si è appropriata della fascia 1-3 minuti, il massimo attualmente caricabile sulla piattaforma. Negli ultimi giorni, però, ad alcuni utenti è arrivata una notifica di TikTok che li avvisava della possibilità di caricare video lunghi fino a 10 minuti, una funziona ancora limitata ma che, pare, arriverà a breve in tutto il mondo.

"Continuiamo a pensare a nuove modalità per portare valore alla nostra comunità e arricchire l'esperienza di TikTok" ha spiegato un portavoce a The Verge. "L'anno scorso abbiamo introdotto i video più lunghi, dando alla nostra comunità più tempo per creare ed essere intrattenuti su TikTok. Oggi siamo entusiasti di rilasciare la possibilità di caricare video fino a 10 minuti, che speriamo possa sbloccare nuove possibilità creative per i nostri creator di tutto il mondo". Un approccio che chiaramente punta anche a un aspetto importante: la monetizzazione è più facile su contenuti più lunghi. In questo caso, però, la piattaforma dovrà capire in che modo inserire eventuali annunci (simili ai mid-roll che appaiono a metà video su YouTube, per esempio) in modo da non rovinare troppo l'esperienza di visualizzazione.