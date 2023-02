Su TikTok c’è un filtro che può farti tornare adolescente, l’effetto fa quasi piangere Il filtro è diventato virale grazie a una serie di video in cui chi lo prova si commuove del risultato finale. Per avere un vero effetto wow però bisogna aver passato qualche primavera.

A cura di Valerio Berra

È esattamente l’opposto dell’effetto invecchiante di FaceApp, l’applicazione russa che nell’estate del 2019 ha scatenato una settimana di discreta follia collettiva riempiendo i social di persone improvvisamente invecchiate di 40 anni. Il filtro Teenage Look su TikTok permette di vedersi come quando si era adolescenti. Forse meglio, pre adolescenti.

Il funzionamento è abbastanza elementare. Il filtro spiana le rughe, illumina la pelle, lima le imperfezioni, addolcisce i tratti e sbianca i denti. A volte funziona molto bene, soprattutto quando viene usato sui volti già scavati da qualche ruga. Altre volte l’effetto sembra un po’ pasticciato e il volto viene ridisegnato come potrebbe fare qualsiasi filtro bellezza mal programmato.

Gli effetti, quasi commoventi, sugli anziani

La recente popolarità di Teenage Look si deve a un po’ di video diventati virali. C’è quello pubblicato dal profilo @ajbrody, in cui sulle note di The Freshmen dei The Verve Pipe un uomo sui 60 anni torna per qualche istante ad essere adolescente. L’utente @brianperera ha aperto il filtro e poi ha passato lo smartphone al padre, che si è stupito nel rivedersi così giovane.

Il filtro però ha qualche difetto. Il primo è che per creare un buon effetto wow bisogna aver passato qualche primavera. Se avete 25 anni il risultato sarà un po’ deludente. Il secondo è che il filtro non lavora bene con barba e baffi. Anche se Teenage Look prova ad appianare un po’ la superficie della pelle, il filtro non è abbastanza attento e in caso di barba o baffi non riesce a riconoscere in modo accurato i tratti del volto.