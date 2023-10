Quanto guadagnano gli influencer che accettano di lavorare con Temu L’app promette guadagni da 100 a 6.340 dollari a settimana a chi si iscrive al suo programma di affiliazione. Non è esattamente così: eppure sempre più utenti scelgono di pubblicare video per sponsorizzare il nuovo e-commerce cinese.

A cura di Elisabetta Rosso

Il format è sempre lo stesso. Arrivano enormi pacchi arancioni, gli utenti li scartano, e poi mostrano entusiasti i loro acquisti davanti alla telecamera. Anche il linguaggio sembra essere riciclato da un video all'altro: "Sta volta ho esagerato". "Ora ti spiego cos'è Temu". "Ho preso tutto questo spendendo meno di un euro". E poi tirano fuori tagliaunghie, grattugie fluo, calzini autoriscaldanti, friggitrici ad aria, cappelli-ombrelli a protezione solare, spazzole per pulire le persiane e pentole a pressione. Qualsiasi cosa. Sul feed compaiono a intermittenza i video che sponsorizzano Temu, gli utenti accarezzano i pacchi, indossano i prodotti, ballano mentre fanno a brandelli gli involucri. Tutti nella didascalia poi scrivono: "Usa il mio codice per comprare su Temu", subito dopo compare una serie di cifre e numeri da incollare sull'app.

Temu ha creato un sistema per guadagnare crediti attraverso i giochi sull'app, codici da inviare agli amici o da promuovere sui social. Per questo un esercito di aspiranti influencer ha cominciato a pubblicare video per promuovere Temu su Instagram o TikTok. La strategia è semplice ma funziona grazie a un programma di affiliazione studiato ad hoc per colonizzare i social. È così in cambio di merce gratis gli utenti sponsorizzano qualsiasi prodotto. Abbiamo provato a iscriverci. Siamo entrati nella home page e poi cliccato su "Programma Affiliazione Temu", dopo aver caricato tutti i dati abbiamo letto le indicazioni per diventare un "Affiliato". L'app infatti condivide con gli aspiranti influencer un vademecum per "ottimizzare i prodotti", una lista di consigli dove spiega come usare un "testo persuasivo" e come convincere i clienti ad acquistare sempre di più.

Non c'è una soglia minima di follower per diventare un Affiliato. Tutti possono esserlo. Non solo, l'app promette anche guadagni stellari: "Da 100 a 6.340 dollari a settimana". Come vedremo non è proprio così, anzi. Dopo aver accettato le condizioni del programma abbiamo ricevuto il codice. Quello che l'esercito di influencer incolla nella biografia del profilo, sotto i post, o invia in chat privata. La targhetta che ci battezza ufficialmente Affiliato Temu. "Metti il tuo codice nei tuoi contenuti esclusivi, più sono coinvolgenti più verrà utilizzato". È l'ultima frase che appare sul nostro schermo prima di andare a diffondere il verbo dell'app di fast fashion.

Come funziona il programma di affiliazione

"Il programma di affiliazione TEMU è un'iniziativa vantaggiosa progettata per promuovere il marchio e i prodotti TEMU attraverso le sue affiliazioni. Un affiliato promuove un prodotto/servizio e guadagna una commissione per ogni vendita, clic o lead indirizzato al sito Web dell'azienda." Si legge sul sito, spiegano anche i passaggi da seguire. "Iscriviti: per aderire al programma di affiliazione TEMU , devi prima registrarti o fare domanda. Una volta approvata la tua richiesta, puoi iniziare a promuovere i prodotti. Promuovi TEMU: utilizza strumenti e materiali promozionali forniti da TEMU per pubblicizzare i prodotti sul tuo sito web, blog, social media, ecc. Commissione Guadagna: ogni volta che una transazione di vendita viene effettuata tramite il tuo referral, guadagna una commissione."

TEMU | I programmi per guadagnare sull’app

Lasciano infine qualche suggerimento per "ottimizzare" il proprio profilo: "Comprendi il tuo pubblico: conoscere le esigenze e le preferenze del tuo pubblico ti consentirà di scegliere i prodotti giusti da promuovere e aumentare le possibilità di conversioni di successo. Ottimizza la tua piattaforma: assicurati che il tuo sito web, blog o account di social media siano ottimizzati per le conversioni. Ciò potrebbe significare avere un design pulito, invitare all'azione chiari e un testo persuasivo."

TEMU | Regolamento per gli Influencer

Quanto guadagnano davvero gli influencer di Temu

Sul sito scrivono anche, nella sezione Conclusioni: "Il programma di affiliazione Temu offre una serie di vantaggi sia per gli affiliati che per i clienti. E puoi guadagnare da 100 a 6.340 dollari a settimana semplicemente condividendo il tuo link di affiliazione con i consumatori". Non è esattamente così. O meglio per raggiungere determinate cifre è necessario avere un solida base di fan disposti a usare i codici sconto che vengono indicati nella descrizione dei video.

Abbiamo consultato il regolamento per capire i tassi di commissione per il programma di affiliazione. Per gli acquisti compresi tra gli 0 e i 49,99 dollari, si ottiene il 5%, per acquisti compresi tra 50 e 99,99 dollari, una commissione del 10%. Per acquisti pari o superiori ai 100 dollari, del 20%. Visto i prezzi stracciati di Temu è molto difficile raggiungere cifre alte e di conseguenza ottenere un guadagno dalle commissioni.

TEMU | Le percentuali di guadagno per gli affiliati

Le valutazioni del Better Business Bureau

Al di là della pubblicità che appare in modo intermittente sul feed, per capire meglio come funziona davvero Temu abbiamo visitato il sito del Better Business Bureau, un'organizzazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1912 per promuovere pratiche commerciali etiche, in modo che sia i commercianti, sia i consumatori, possano operare in un contesto di fiducia condivisa.

Come spiega il BBB nella home page: "Assegnamo un rating da A+ (il più alto) a F (il più basso). In alcuni casi, BBB non valuterà l'azienda (indicata da un NR o "Nessuna valutazione") per motivi che includono informazioni insufficienti su un'azienda". I voti rappresentano il grado di fiducia di BBB, un modo per capire se l'azienda lavora in modo corretto. Temu ha un C- , ha ricevuto 1.003 reclami negli ultimi 12 mesi, e non fa parte delle aziende accreditate che si impegnano ad aderire al Codice di pratiche commerciali BBB.

BBB | La valutazione di Temu e il numero di reclami

I reclami dei clienti truffati

Tra i reclami pubblicati appaiono pacchi non consegnati, addebiti misteriosi, ordini sbagliati, un servizio clienti fantasma e offerte che si rivelano dopo qualche click una truffa. Per esempio un utente scrive: "TEMU in uno spot mi offre un DRONE GRATUITO se scarico la loro app. E ci sono cascato, devo ammetterlo. Ho scaricato l'app ed ecco che dopo aver raccolto il ​​mio nome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail, mi è stato chiesto di selezionare l'opzione gratuita, cosa che ho fatto. Nel passaggio successivo è iniziato il loro TRICKY BUSINESS. Hanno mostrato un sacco di loro prodotti con prezzi diversi e mi ha chiesto di sceglierne 7 dicendo che ne pagherò 4 e 3 di loro sarebbero gratuiti. Quindi il loro gioco è che per ottenere il drone gratuito devi acquistare 4 dei loro articoli, il che significa che non è gratuito."

Poco sotto scrivono: "Ho installato l'app circa 3 mesi fa, ho aggiunto la mia carta di credito come metodo di pagamento. Mai effettuato alcun acquisto e ho cancellato l'app nel giro di una settimana. Due mesi dopo, vedo un addebito di 40 dollari sulla mia carta di credito da Temu.com. Contestato l'addebito. Ho ottenuto il rimborso."

"​​Ho ordinato numerose volte tramite Temu. Da settembre ho avuto problemi di mancata consegna e rimborsi mai emessi. Non ordinerò mai più da loro". E ancora: "Prima volta che ordino da questa azienda. Gli articoli sono estremamente economici e di scarsa qualità. Ho restituito gli articoli e hanno affermato che non ho restituito ciò che avevo detto. Dopo aver presentato un reclamo alle loro aziende e dopo ore di avanti e indietro, hanno negato il mio reclamo. Questa azienda è una fregatura e non suggerirei di usarla. "

Cosa c'è dietri i megasconti

La strategia del prezzo stracciato Temu l'ha ereditata dalla sua "società sorella", il colosso cinese dell’e-commerce Pinduodu. L'azienda è stata accusata di vendere merci contraffatte, illegali o prodotti che non corrispondono alle loro descrizioni. Inoltre, nel 2021, come spiega il New York Times, dopo la morte di due dipendenti di Pinduoduo sono iniziate le indagini sulle condizioni di lavoro dell'azienda.

Dietro ai prezzi bassi o alla merce gratuita ci sono diverse storture, innanzitutto i prodotti di bassa qualità. Su Temu infatti non si trovano magliette di cotone ma in poliestere, la plastica è l'elemento base di ogni prodotto. E questo solleva anche un altro problema: la sostenibilità. Poi, come ci ha insegnato il caso di Shein, spesso a garantire prezzi così bassi ci sono i lavoratori sfruttati e sottopagati. A inizio settembre Temu è stata accusata di essere uno spyware dalla società di ricerca Grizzly Research. Sulla fondatezza di questa analisi però ci sono ancora parecchi dubbi, come abbiamo analizzato in questo articolo.