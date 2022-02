Oltre il minuto: adesso gli audio di Messenger durano mezz’ora Meta estenderà le capacità di registrazione di Messenger, allungando a 30 minuti la durata dei messaggi audio. “Così potrete esprimervi al meglio e senza interruzioni”, riporta il post ufficiale su Facebook.

A cura di Lorena Rao

In occasione della festa degli innamorati, Meta ha fatto un annuncio importante: estenderà le capacità di registrazione di Messenger, allungando a 30 minuti la durata dei messaggi audio. "Così potrete esprimervi al meglio e senza interruzioni", riporta il post ufficiale su Facebook. Di diverso avviso sono i commenti sotto al suddetto post, per lo più ironici o contrari alla nuova funzionalità. "Meglio una chiamata" scrive un utente, "un vocale di 30 minuti non lo ascolterei neanche fosse di Johnny Depp" aggiunge un'altra. E questi sono solo alcuni esempi: trovare un commento positivo tra gli oltre mille pubblicati diventa un'impresa assai ardua. Com'è noto però, l'importante è che se ne parli: appena due ore dopo la pubblicazione, il post di Meta su Facebook ha raggiunto le centinaia di condivisioni, diffondendo la nuova funzionalità di Messenger.

Le altre novità di Messenger

L'estensione dei messaggi audio non è l'unica novità che riguarda l'app di messagistica di Meta. In base a quanto riportato da India Times, i messaggi audio potranno essere messi in pausa e o riascoltati prima di essere inviati. A colpire è anche la "modalità fantasma" o "vanish mode": quando si manda un messaggio in questa modalità (testo, audio, gif, foto), questo si cancella automaticamente non appena viene visualizzato.

Negli Stati Uniti arriva un'ulteriroe implementazione: Split Payments. Come spiegato in un post sul blog ufficiale, con questa funzionalità sarà possibile dividere i pagamenti all'interno di un gruppo su Messenger. Non si sa quando Split Payments verrà esteso agli atri paesi, ma Meta precisa che sarà disponibile sia per i dispositivi Android che iOS. Considerati i rapporti tesi tra Meta e l'Unione Europea, è difficile fare previsioni sul futuro di Messenger, Facebook e Instagram nel territorio europeo. Quel che è certo è che Meta non resterà a guardare, continuando a migliorare app e social network, soprattutto in vista del Metaverso.