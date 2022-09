La Commissione europea sta pensando a un’app unica per prenotare qualsiasi treno Il progetto è stato spiegato dal vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans nel corso di un’intervista a una radio olandese.

A cura di Valerio Berra

“Le persone vorrebbero prendere il treno ma bisogna farlo diventare più semplice”. Durante un’intervista con la radio olandese BNR Europa Frans Timmermans ha annunciato la posizione della Commissione europea sui trasporti ferroviari. Vice presidente della Commissione Ue, Timmermans ha spiegato che nel dicembre 2021 era stato approvato un Piano di azione europeo sul trasporto ferroviario in cui alle compagnie ferroviarie veniva chiesto di creare una piattaforma unica per prenotare qualsiasi biglietto. Un incarico che al momento non è stato ancora portato a termine.

«Le compagnie ferroviarie europee hanno ancora tre mesi per elaborare un piano per un sistema di biglietto unico, altrimenti ci penserà la Commissione Europea a sviluppare un’app di prenotazione», ha dichiarato Timmermans. Secondo il vicepresidente della Commissione Ue questa misura dovrebbe incentivare l’uso del treno: “Il mio obiettivo è rendere molto più semplice ordinare un biglietto con lo smartphone. Non appena lo rendiamo facile, le persone preferiranno andare in treno piuttosto che in aereo per viaggi fino a 600-800 chilometri”.

La battaglia di Timmermans per i treni

La campagna di Timmermans per promuovere l’utilizzo dei treni parte da lontano. Si tratta di un asset fondamentale per il Green Deal europeo, il piano per abbattere le emissioni che guarda al 2050. Oltre alla creazione di una piattaforma unica per la prenotazione dei biglietti ferroviari, in questo progetto si parla anche di nuovi investimenti per migliorare l’alta velocità in Europa, garantendo una media di percorrenza fissata a 160 km/h sulle linee principali. Sempre nel Green Deal europeo si parla anche di maggiori garanzie per i passeggeri che affrontano tratte coperte da diverse compagnie ferroviarie.