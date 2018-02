C'è chi sborsa migliaia di dollari per ottenerne una personale dalle fattezze il più possibile simili a una donna e chi addirittura è pronto a pagare per avere la compagnia di una di loro per poche ore in un bordello, il tutto sempre con l'idea che quello non è affatto tradimento. Stiamo parlando degli uomini che al posto di mogli e amanti amano accompagnarsi con le bambole gonfiabili, in molti casi ormai molto più che un oggetto sessuale ma veri e propri robot accompagnatrici. "Per me lei è più di un semplice sex toy, mi piace prendermi cura di lei", ha spiegato ad esempio un 58enne statunitense della Georgia che come amante ha scelto una bambola sessuale di nome April con tanto di benedizione della giovane consorte. "La rispetto, la pulisco e mi assicuro che sia felice in ogni momento" ha rivelato invece un uomo d'affari sudafricano contento di poter avere una "donna" che non dice mai niente di negativo e non si lamenta sempre.

A Parigi invece quest'anno ha fatto il suo debutto il primo bordello animato da sex doll, bambole in silicone incredibilmente realistiche, che sono una evoluzione delle classiche bambole gonfiabili. Un'ora in loro compagnia può costare tra i 90 e i 120 euro a seconda della bambola e degli extra e non è nemmeno il primo caso in Europa visto che in Spagna esiste una analoga attività. Insomma un mercato che sembra in espansione e su cui hanno puntato gli occhi anche i cinesi che hanno da un po' di tempo hanno messo a punto bambole sessuali "intelligenti" che possono parlare, suonare musica e addirittura accendere la lavastoviglie senza contare l'aspetto sempre più realistico.

Un vero e proprio sogno per molti uomini alle più diverse latitudini il cui assunto di base sembra essere lo stesso: avere una bambola non è come tradire realmente, tanto più che avere un'amante può costare caro in termini economici e affettivi. Ma avere rapporti sessuali con una bambola è una cosa innocua o può portare problemi? E avere una sex doll dovrebbe essere considerato alla stregua di un tradimento? Gli esperti non sono concordi. C'è chi pensa che queste bambole programmate potrebbero spingere uomini e donne a pensare che nella vita reale si può sottoporre qualcuno a tali abusi e chi invece le reputa alla stregua di un vibratore. Come è stato con questi ultimi all'inizio, secondo alcuni sessuologi, la loro diffusione spaventa, ma n molti casi posso migliorare l'esperienza sessuale e aiutare anche la coppia.