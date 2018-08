“È uno dei casi più estremi di abusi sugli animali che abbia mai visto sul tavolo del mio ufficio”. Le parole del procuratore distrettuale della Pennsylvania, William Shaw Jr., sono esemplari per descrivere la vicenda giudiziaria che vede protagonista Terry Wallace, 41 anni; Marc Measnikoff, 34; e Matthew Brubaker, 32; i tre uomini si trovano ad affrontare un totale di oltre 1400 diversi capi di accusa relativi a rapporti sessuali con animali. La storia è venuta fuori dopo che un ragazzo di 16 anni che viveva nella fattoria dove sarebbero avvenute le violenze ha allertato la polizia di stato. Le vittime degli imputati – accusati di crudeltà verso gli animali, messa in pericolo del benessere di minori e corruzione di minori – includerebbero cani, cavalli, una mucca e una capra, secondo la KFOR.

Secondo i pubblici ministeri, il teenager ha detto che gli uomini hanno usato una penna a forma di V appositamente progettata per fare sesso con gli animali. Quando gli agenti li hanno tratti in arresto il 18 agosto scorso, hanno trovato molti video fatti in casa, nonché apparecchiature di registrazione e telecamere. Il sedicenne è sotto custodia cautelare. Il procuratore distrettuale William Shaw Jr. ha detto che la polizia non ha trovato prove che il ragazzino fosse stato a sua volta vittima di abusi sessuali, ma l'inchiesta continuerà "per determinare l'entità dell'abuso mentale o fisico a cui il minore potrebbe essere stato esposto". Shaw ha dichiarato che è stata convocato il team della polizia della polizia di stato perché ci sono state segnalazioni di armi semiautomatiche nella proprietà.