A Natale vince il risparmio, un italiano su due è pronto a riciclare i regali ricevuti Una indagine di Confcooperative conferma che gli italiani sono riciclatori seriali di regali: uno su due riutilizzerà i doni ricevuti a Natale durante il prossimo anno.

A cura di Tommaso Coluzzi

Pensate ai regali di Natale che avete fatto. Fratelli, genitori, cugini, zii, nonni, fidanzati, mariti e mogli. Tra tutti, la metà delle persone a cui vi siete tanto dedicati riciclerà tranquillamente i vostri doni nel corso del prossimo anno. La tendenza degli italiani a essere "riciclatori seriali" è confermata da una ricerca del Centro Studi di Confcooperative: nonostante l'aumento delle tredicesime, che schizzano del più 9% – dai 45,7 miliardi del 2022 ai 50 di quest'anno – a guidare la dinamica dei consumi e la propensione alla spesa ci sono la ricerca spasmodica del risparmio determinata dall'incertezza del domani, peggiorata dalle dinamiche inflative che erodono i risparmi e il potere di acquisto per una fetta notevole di italiani che talvolta per egoismo, altre per necessità puntano a proteggere la loro spesa personale.

In cosa si traduce tutto questo: in una sorta di "contro spesa" che vale un risparmio di 3,4 miliardi di euro per quanti ricicleranno i regali. Sono 200 milioni più dell'anno scorso e 100 più del Natale pre-pandemia. Questa tendenza coinvolge un italiano su due, 28,5 milioni di persone, e si conferma essere una tendenza in crescita costante negli ultimi anni.

Il riciclo ha forme e modalità diverse: tra le principali troviamo che 6 su 10 ricicleranno i doni ricevuti durante queste festività o che li conserveranno durante l'anno per utilizzarli al momento opportuno; c'è addirittura chi pensa di guadagnarci, vendendo i regali ricevuti sulle piattaforme online e sui social network, parliamo di 2 riciclatori su 10; gli altri scambieranno i doni ricevuti nei negozi di acquisto per trasformarli in buoni da spendere o per prendere altri oggetti da regalare a loro volta. In pole position tra i regali più riciclati ci sono i generi alimentari – dai vini ai pandori – ma anche sciarpe, guanti, cappelli, calzini e cosmetici, per finire con libri, pelletteria e giocattoli.