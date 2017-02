Giornata memorabile per lo sci italiano. Nel Mondiale di fondo grazie a una grande prova di Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler gli azzurri ottengono la medaglia d’argento nella team sprint a tecnica classica. Mentre in Norvegia Peter Fill, dopo essersi piazzato secondo sabato nella discesa libera, ottiene un bel successo in SuperG. Tra le donne splendido podio per Federica Brignone, che a Crans Montana è arrivata seconda in Combinata.

Argento nel fondo – Pellegrino e Noeckler hanno ottenuto un secondo posto storico. Perché nella storia di questo sport l’Italia solo una volta in questa specialità aveva fatto meglio – con Zorzi e Pasini nei Mondiali di Sapporo del 2007. Pellegrino unisce quest’argento all’oro conquistato nella sprint individuale a tecnica libera. La medaglia d’oro la conquista la Russia con un lesto Ustiugov che nel finale ha approfittato dell’incidente tra la Norvegia e la Finlandia. L’atleta norvegese cade, il finlandese lo centra ed entrambi finiscono a terra. Addio sogni di gloria.

Bravo Fill – Il secondo posto nella discesa di sabato ha dato la carica giusta a Fill che nel SuperG di Kvitjfell è autore di una prestazione perfetta che gli permette di vincere la prima gara stagionale, la terza della sua carriera. Sul podio (il 19esimo di sempre) l’italiano ci è salito con l’austriaco Hanes Reichelt, beffato per 10 centesimi, e il canadese Erik Guay. Il settimo posto è bastato a Jansrud per conquistare matematicamente la coppa di specialità. Naturalmente felicissimo dopo la gara Fill

Sono davvero contento, è stato tutto perfetto. Questo è un grande risultato, ottenuto in casa di Jansrud, che ci dà ulteriore forza per le Finali. Dedico la vittoria allo staff, a quelli che lavorano sodo dietro le quinte e non vengono mai nominati: questo successo è per loro.

Brignone sul podio – Weekend memorabile anche per Federica Brignone che in tre giorni ha conquisto una vittoria e un secondo posto. L’atleta milanese in Svizzera dopo aver vinto venerdì scorso ha ottenuto il secondo posto in combinata. La ventiseienne azzurra, cresciuta tantissimo anche nello slalom, si conferma un’atleta completa che avendo margini di miglioramenti può magari già nella prossima stagione lottare per le posizioni principali in Coppa del Mondo.