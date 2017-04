Una scena da film horror quella vissuta da una donna cinese originaria di Shanghai. Dopo essere tornata a casa da un lungo viaggio in Sud America, infatti, all'improvviso ha visto spuntare dalle sue gambe due larve che sono letteralmente balzate fuori attraverso due buchi negli arti. Una scena che ha lasciato la donna di 28 anni sotto shock. Come racconta il Daily Mail, l'episodio sarebbe colpa di un insetto parassita che diversi giorni prima aveva morso la donna sulla gamba destra durante un suo viaggio nella foresta pluviale brasiliana.

Sebbene il morso avesse lasciato dei segni visibili sulla pelle, la donna non aveva dolore né fastidio e per questo aveva continuato il suo viaggio anche in Bolivia. Solo dopo essere tornata a casa, a Shanghai, il prurito si è intensificato e poco dopo ha portato allo scoppio di quei punti da cui sono comparse le larve. La donna spaventata si è subito recata in ospedale dove i successi esami clinici hanno scoperto che altre due larve si trovano ancora sotto la pelle. La donna è stata trattata con antibiotici e si sta riprendendo.