Si chiamano Alaa Abdelaziz e Esraa Gamal Fathy Abdelrahim, sono due atlete paralimpiche egiziane e agli ultimi Giochi Invernali, che sono stati disputati a Schladming, in Austria, alcuni mesi fa, sono riuscite a imporsi nella loro disciplina, la corsa con le racchette da neve su diverse distanze. Prima di giungere sulle Alpi le due atlete non avevano mai avuto a che fare con la neve nella loro vita. "Per preparare al meglio le competizioni in Austria avremmo dovuto allenarci su una superficie simile alla neve. Qui in Egitto non nevica così abbiamo deciso di correre sulla sabbia di Alessandria con le racchette da neve", ha dichiarato Fatma Ismal, allenatrice del team egiziano.

La squadra egiziana era composta in totale da quattro persone, cioè due donne e due uomini: nessuno di loro aveva mai visto la neve, ma ugualmente hanno accettato la sfida e si sono cimentati in una difficile disciplina come la corsa con le racchette. Durante la fase di preparazione, durata svariati mesi, hanno calzato per l'appunto le racchette e le hanno utilizzate per correre sulla spiaggia di Alessandria, lungo la costa mediterranea egiziana. Tutti i giorni hanno macinato chilometri e rispettato un intenso programma di allenamento: "Ma la nostra formazione prosegue tutto l'anno. Se non ci stiamo allenando per le discipline invernali lo stiamo facendo per quelle estive", ha spiegato la preparatrice della squadra africana.