Via libera del Consiglio dei Ministri, riunitosi in via straordinaria a palazzo Chigi nel pomeriggio di domenica 25 giugno, al decreto per il salvataggio di Veneto Banca e Popolare Vicenza. Con la "liquidazione ordinata" per normativa dei due istituti bancari, è sancito di fatto anche il passaggio della parte sana delle due Venete a Intesa Sanpaolo, il cui consiglio di amministrazione ha a sua volta approvato l'acquisizione della "good bank" e conferito all'Ad Carlo Messina l'incarico di chiudere l'operazione.

Sono bastati solo 20 minuti ai ministri per dare il lascia passare al testo, dopo che la decisione, attesa per ieri pomeriggio, è stata rinviata di qualche ora a causa della complessità del documento. A stretto giro arriveranno il decreto del ministero dell'Economia per la liquidazione e la nomina dei commissari da parte della Banca d'Italia. Il provvedimento si era reso fondamentale per salvare le due banche, dichiarate fallite dalla Bce.