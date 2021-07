Plastica riciclata: una seconda vita

“World Without Waste”: un mondo senza rifiuti

Non resta che incentivare questa strategia: è in questa direzione che si inserisce l’impegno di Coca-Cola, che negli ultimi 10 anni in Italia ha investito ben 100 milioni di euro per la sostenibilità. Per un World Without Waste, un mondo senza rifiuti, il brand si orienta a una sempre maggiore riduzione della materia prima degli imballaggi secondari, ossia quelli che non sono a contatto con il prodotto. Ad esempio, KeelClip™ è un sistema innovativo che utilizza la carta 100% riciclabile eliminando totalmente l’involucro in plastica utilizzato precedentemente per le confezioni multiple di lattine: il risparmio in termini di plastica è tangibile e si aggira intorno alle 450 tonnellate all’anno.