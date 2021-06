Piccoli gesti sostenibili

Eroi come noi

Nel nostro immaginario, un “eroe” è qualcuno che compie un’impresa grandiosa con sprezzo del pericolo. Lo è chi salva una persona da un palazzo in fiamme, chi si tuffa per soccorrere un bagnante in difficoltà, chi si immola in battaglia per salvare la vita a un compagno. Difficilmente ci immaginiamo di compiere un atto dalla forza così prorompente nella nostra vita di tutti i giorni. Eppure ognuno di noi compie continuamente piccoli gesti che presi singolarmente possono apparire poco significativi, ma sono in realtà rivoluzionari per le sorti di qualcosa che è molto prezioso per l’esistenza di tutti: l’ambiente. Si sta diffondendo, infatti, la consapevolezza che ci troviamo di fronte a un imperativo, quello di adottare comportamenti e stili di vita sostenibili, per far sì che le prossime generazioni possano ereditare un pianeta integro e sano. Nessuno può ripulire da solo gli oceani dalla plastica, nessuno può frenare lo scioglimento dei ghiacciai alpini o l’avanzare della desertificazione in nord Africa, ma fare la raccolta differenziata, evitare di sprecare l’acqua, muoversi in bici invece che in auto sono gesti alla portata di tutti, gesti che se moltiplicati generano un cambiamento. Non abbiamo bisogno di eroi: lo siamo già quando agiamo per il bene della comunità.