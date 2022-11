L’attesa del Natale è il momento più dolce dell’anno

Una storia antica, sempre nuova

Quella di contare i giorni che mancano alla Vigilia di Natale è una tradizione secolare, nata nei Paesi del nord e arrivata fino ai giorni nostri nelle più colorate varianti. C'è chi conta solo le domeniche di dicembre, chi ama celebrare ogni giorno accendendo una candela, e chi apre la casellina del calendario dell'avvento regalandosi un momento di condivisione insieme a chi ama. I primi calendari, pensati per celare un piccolo cadeau di cioccolato in ogni tasca, erano realizzati in stoffa, cuciti a mano e personalizzati per le famiglie che li appendevano vicino all'albero in attesa di scoprirne ogni sorpresa. Tra tutti i mesi dicembre è forse quello più speciale e carico di un'atmosfera magica, ecco perché da tempo immemore lo celebriamo ogni giorno e ancora oggi è…