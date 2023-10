La moda a misura di felicità

Coop e i messaggi positivi: “la bellezza reale non è una sola”

Tante le linee proposte, ma questa volta è bello anche soffermarsi sul packaging che rinforza il messaggio sulla autenticità attraverso scritte come “la bellezza non è una sola” o “ogni persona è unica”. I testi sono stati realizzati con il contributo del Comitato Global Inclusion, organizzazione che dal 2019 si occupa della diffusione di pratiche e linguaggi inclusivi guidata dal docente universitario ed esperto di inclusione Andrea Notarnicola. Non ci si sente già meglio leggendo quei messaggi? Una sensazione che non impedisce in ogni caso di migliorarci, di correre per sentirsi in forma se fa star bene, di truccarsi se qualcuna ne ha voglia, o di uscire di casa con un look total messy.