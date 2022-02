IL CIOCCOLATO GIUSTO? È UN ATTO RIVOLUZIONARIO

Il cioccolato, alimento amato da grandi e bambini

In tavoletta o sciolto per una bevanda gustosa, usato per una torta o per realizzare un goloso gelato, il cioccolato è da sempre un alimento amato da grandi e bambini. Oltre a fare bene e a dare energia, può regalare un attimo di dolcezza nel corso delle nostre giornate. Un momento di evasione quotidiana che ci dona buon umore grazie allo stimolo del rilascio delle endorfine. Lo colleghiamo all’idea di festa (come i cioccolatini da donare in una ricorrenza speciale), ma allo stesso tempo può far parte della quotidianità per una colazione equilibrata o un’ottima merenda.