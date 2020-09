Il cielo è azzurro, dalla tavola di casa

Stare insieme a tavola significa prima di tutto condividere emozioni autentiche. E cosa può contribuire a creare questa atmosfera meglio della pasta? Da qui, la nuova iniziativa di Barilla: un viaggio da Nord a Sud per riempire di azzurro le nostre tavole – con i menù firmati da 13 chef stellati e cucinati dagli chef di Academia Barilla. Saranno proprio loro a regalarci nuove esperienze gastronomiche da condividere con le persone che amiamo.

Passione italiana Per noi italiani incrociare sguardi e parole, alzare i calici per un brindisi (ché si sa che troviamo sempre un motivo per sorridere) e ascoltare il silenzioso tintinnio delle forchette sui piatti è una vera passione. Dovunque siamo – a casa, seduti a tavola o pronti per un pranzo all’aria aperta – quello che conta è l’autenticità dei legami e la condivisione di racconti ed emozioni. E, perchè no, di un piatto da assaporare.

Pasta: il primo ingrediente Cosa c’è di più inclusivo della pasta, in Italia? Che sia condita con la “pummarola” come a Napoli, col pesto di basilico come in Liguria, con il ragù emiliano o con un po’ di guanciale, da perfetti romani, si tratta di un ingrediente che mette d’accordo tutta la penisola, esaltando le peculiarità di ogni luogo. E così prezioso da da rendere speciale anche una ricetta semplice. Per questo motivo Barilla si è messa in viaggio, pronta ad unire gli italiani sotto lo stesso cielo con una veste rinnovata e… Azzurra.

“Insieme sotto il cielo d’Italia”, a casa tua “Insieme sotto il cielo d’Italia” ha preso il via con il contest fotografico conclusosi lo scorso agosto, che ha invitato gli italiani a sfidarsi in una carrellata di scatti sotto il cielo azzurro della propria città. Protagonista, naturalmente, la Nuova Barilla. Una giuria composta da influencer ed esperti di comunicazione – che include Simone Bramante, Benedetto Demaio, Paolo Previati e Shanti Winiger – ha selezionato quelli più originali e creativi, premiando 80 vincitori in tutta Italia. E ora siamo arrivati alla “fase due”: è il momento di godersi la vittoria. Da settembre, infatti, quattro food truck sono in viaggio per raggiungere i vincitori (direttamente a casa!) e offrire loro un’esperienza indimenticabile: un momento di gusto e benessere da condividere con le persone che amano.

Un’inclusiva cena per dieci, firmata Barilla Per gli ottanta vincitori (e i loro cari) è infatti in arrivo una dinner experience straordinaria: una cena ideata da 13 chef stellati. I nomi coinvolti sono quelli di Marianna Vitale, Luigi Taglienti, Roberto Rossi, Errico Recanati, Luca Marchini, Tony Lo Coco, Felice Lo Basso, Lorenzo Cogo, Caterina Ceraudo, Stefano Deidda, Adriano Baldassarre, Matteo Baronetto, Davide Caranchini. I piatti saranno poi preparati – sotto casa dei vincitori – dagli chef dell’Academia Barilla, veri e propri ambasciatori del gusto. Alla base di ciascuna ricetta, la volontà di valorizzare gli ingredienti nostrani… e la Nuova Barilla, ancora più buona e corposa, fatta con grani selezionati 100% italiani. A ciascun vincitore non resterà che scegliere la compagnia – il vero “ingrediente segreto” – di nove amici e/o affetti e celebrare la gioia di condividere e tornare vicini.