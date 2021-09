Il bosco diffuso è sbarcato in città (e sui social)

“Mille Querce” nei Parchi del Ducato

Mutti è impegnata da sempre, quotidianamente, in azioni di sostenibilità ambientale. I suoi valori sono direttamente collegati alla natura che la circonda e da anni l’azienda porta avanti progetti che puntano alla rinaturalizzazione del territorio in prossimità della propria sede, come nel caso dei 2000 alberi piantati lungo il perimetro della sede centrale, ma non solo. Di recente è partito il progetto “Mille Querce”, in collaborazione con l'Ente Parchi del Ducato, che consiste nella ripiantumazione di alberi idonei a riattivare le funzioni ecosistemiche nei comuni di Montechiarugolo, Sissa Trecasali e Traversetolo (Parma). È tanto importante ricevere dalla natura e dalle persone, quanto restiruire. Mutti agisce quindi oggi per ispirare un cambiamento domani, generando un impatto positivo per la comunità.