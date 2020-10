C’è più gusto a essere buoni

Il buongiorno si vede dalla colazione Il mattino ha l’oro in bocca, si è soliti dire. E, se analizziamo bene la frase, scopriamo che come spesso accade, nella saggezza popolare si nascondono grandi verità. Ciò che assumiamo al mattino può fare la differenza rispetto a come affrontiamo la giornata. Ci sono infatti alimenti che sono vere e proprie fonti di energia utili a risvegliare il nostro organismo impigrito dopo una lunga notte di sonno e ad assicurare un’alimentazione varia ed equilibrata che non appesantisca e non spenga lo sprint con cui vorremmo dare il via alla mattina.

Una buona colazione fa bene a tutti Giovani studenti in debito di concentrazione, sportivi alla ricerca dello sprint mattutino e di energia, mamme e papà multitasking che si dividono tra casa e lavoro, donne e uomini che sanno trovare nel cibo un alleato per stare bene e apparire al meglio: una colazione bilanciata e nutriente, che garantisca il giusto apporto di energia senza appesantire, è vantaggiosa per tutti. Per colazione bilanciata si intende quella che apporti il giusto mix di carboidrati, proteine, vitamine e minerali.

Una colazione gustosa che dà la giusta carica? È quella colazione che ci permette di superare ogni impegno della mattinata senza sentire un buco nello stomaco. Si può iniziare bene la giornata con una tazza di latte (o yogurt) e cereali, accompagnata da un frutto: i cereali ci forniscono infatti i carboidrati necessari (ancora meglio se scegliamo cereali integrali in grado di apportare una buona quantità di fibre), il latte o lo yogurt il giusto apporto di proteine e il frutto ci permette di assumere vitamine e minerali. È questo infatti il primo passo per partire con la giusta carica.

W. K. Kellogg unisce ingredienti buoni senza rinunciare al gusto Per assicurare un’alimentazione bilanciata senza dimenticare gusto e varietà, esistono molte varianti gustose da portare in tavola, adatte a tutti i gusti. Per garantire al proprio organismo una fonte di proteine di origine vegetale – genuina e perfetta anche per chi conduce una dieta vegana – e di carboidrati, non c’è niente di meglio che scegliere W. K. Kellogg Proteine Vegetali, a base di granola con cereali integrali, con un elevato contenuto di fibre, abbinati al cioccolato fondente e al cocco. Altre combinazioni possibili sono quelle che rientrano nella gamma Senza Zuccheri Aggiunti*, come la granola con frutta secca, oppure con cacao e nocciole tostate.

Il buono che si diffonde Questo prodotto, perfetto per cominciare la giornata con il giusto crunch, è ideale perché è buono, fa stare bene e fa del bene. Infatti per ogni confezione di granola W. K. Kellogg venduta, verranno donati fino a 0,10 € a progetti che hanno lo scopo di aiutare persone in stato di necessità. Non è una Bontà a tutto tondo questa?