Una parola, tante vite: cos’è l’emofilia?

Dall’infanzia all’età adulta

La malattia è presente fin dalla nascita e in genere viene diagnosticata entro i primi anni di vita o quando i bambini iniziano a gattonare. I timori dei genitori sono proprio quelli che si sperimentano con qualsiasi figlio ma non c'è alcuna limitazione: dalla scuola allo sport, ogni occasione di socialità è straordinaria nella sua normalità. È infatti essenziale incentivare non solo il gioco ma anche l'attività fisica, per crescere sani e creativi e non sentirsi esclusi da nessuna occasione che la vita offre. I sogni da realizzare crescendo sono tanti e spesso le paure sono autoimposte o alimentate dalla società: ecco perché è importantissimo abbattere le barriere discriminatorie tenute in piedi da stereotipi ormai sorpassati. Viaggiare, studiare, seguire le proprie aspirazioni, ma anche amare e divertirsi: tutte componenti essenziali di qualsiasi normalità.