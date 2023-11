Un nuovo canone di bellezza: l’autenticità

Coop e il suo lancio dell’intimo inclusivo

Su questa spinta anche la moda sta cambiando aprendosi alla diversità e alla celebrazione del corpo in ogni sua espressione. Ne sono prova non solo la presenza sempre più accentuata di modelle curvy e over tra le passerelle, ma anche un’idea diversa nelle collezioni presentate, non più dedicate a una sola idea di donna, ma a una realistica pluralità. Tra queste anche le nuove linee di intimo lanciate da Coop che ridanno dignità alla donna in tutte le sue forme. Al “grido” “Spogliamoci degli stereotipi”, il claim della campagna di lancio, Coop ha proposto dopo due anni di lavoro oltre 550 varianti di prodotto tra taglie e colori differenti di slip, reggiseni, boxer, maglie che non si fermano alle taglie slim o medie ma raggiungono su alcune linee anche la 10ma di reggiseno e la 7ma per lo slip. Indossare un capo che ci sta bene è importante per farci stare bene. Proprio così. Allora non ci sono capi da escludere, ma solo quelli che sono in linea con il nostro modo di essere donna, dalla guaina in microfibra contenitiva della linea Invisible Coop al reggiseno sensuale tutto in pizzo o al push-up dedicati a chi si sente sempre giovane (Linea Fantasia). A queste linee dedicate solo per lei, anche le Linee Bio, Termica, Sport e Quotidiana anche per lui.