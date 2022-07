Quando l’industria incontra l’arte, ed è subito visione

FPT Industrial e l’arte contemporanea

Non è la prima volta che FPT Industrial viene coinvolta dalla Biennale e più in generale dall’arte contemporanea. L’azienda, leader nella progettazione e produzione di motori per il settore industriale e già main sponsor del Padiglione Italia nel 2019, è infatti già stata sponsor di una installazione che sempre nel 2019 ha colpito l’immaginario dei turisti e di quelli di Artissima 2019. Stiamo parlando di Consider yourself as a guest (Cornucopia) dell’artista Christian Holstad, esposta all’esterno dell’Università Ca’ Foscari: una grande cornucopia – simbolo di abbondanza – realizzata con rifiuti plastici, ha rappresentato la prima riflessione di FPT Industrial sulla necessità di affrontare con urgenza la questione dell’inquinamento dei mari e degli oceani. Del resto l’azienda ha ormai da tempo dimostrato una spiccata sensibilità verso le tematiche ambientali che si riflette sullo sviluppo di processi produttivi sostenibili e con la creazione di prodotti dall’animo green, come nella produzione di sistemi di propulsione alternativi e sostenibili per soddisfare le esigenze professionali presenti e future dei suoi clienti. Grazie a questa strategia sensibile all’ambiente, FPT Industrial si pone all’avanguardia negli obiettivi dell’Agenda 2030 con un approccio multi power nel percorso di transizione energetica e della riduzione dei livelli globali di emissioni creando prodotti che adottino fonti energetiche più green come il gas naturale, il biometano, il biodiesel, l’elettrico e le celle a idrogeno, oltre che sulle soluzioni ibride.