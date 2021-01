La tecnologia che cambia il DNA delle automobili

Pulita fuori, efficiente dentro

L’auto elettrica, grazie a Opel Corsa-e, fa anche pace con due dei suoi limiti “classici”: l’autonomia e i tempi di ricarica. La piccola di casa Opel (che non delude neppure in termini di reattività con i suoi 8,1 secondi per scattare da 0 a 100 hm/h), infatti, con un solo “pieno” percorre ben 337 chilometri e si ricarica dell’80% in circa mezz’ora nelle colonnine di ricarica veloce. Un tempo più che sufficiente per fare una sosta in un supermercato o far fronte a qualche altra incombenza quotidiana. O, diciamocela tutta, anche per rubare qualche minuto alla frenesia delle nostre vite, anche questo è un metodo più che valido per tendere la nostra presenza su questa terra sostenibile… da tutti i punti di vista!