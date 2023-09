La frutta, imperfetta per natura

La sostenibilità è una scelta consapevole

Non servono grandi sforzi per allearsi contro lo spreco alimentare. La prossima volta che ti troverai davanti al banco della frutta non scartare quella imperfetta, piuttosto scegli un kiwi già maturo o una mela piccolina, ti stupirai della loro bontà se riuscirai ad andare oltre l'apparenza. Fare attenzione allo spreco di frutta è solo uno dei piccoli gesti ecosostenibili in cui si impegna ogni giorno cameo che ha stretto la partnership con Too Good To Go, il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari. Al supermercato puoi trovare infatti le Surprise Bag con una selezione a sorpresa di prodotti prossimi alla scadenza, ancora perfette da utilizzare per tutte le tue ricette antispreco, ma acquistabili con un prezzo conveniente: perché quando si tratta di sostenibilità le nostre azioni possono essere buone davvero in tutti i sensi!