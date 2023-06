La felicità è una questione di pancia!

Piccole abitudini di benessere

Per stare bene a 360° i consigli sono pochi ma efficaci: prenditi del tempo per te, bevi a sufficienza, e mangia alimenti ricchi di fibre e nutrienti, ricordandoti di masticare lentamente per agevolare la digestione. Mantieni la tua vita attiva e allegra e, infine, prenditi cura della tua flora intestinale inserendo Yakult, con i suoi probiotici LcS, nella routine di ogni giorno.

Il fermento LcS è stato selezionato dal medico e microbiologo Minoru Shirota, negli anni Trenta del secolo scorso, per la sua capacità di sopravvivere all’acidità dello stomaco – fondamentale per arrivare vivo e attivo nell'intestino – e poter così favorire l’equilibrio della flora intestinale.

Yakult, la bevanda con 20 miliardi di fermenti probiotici LcS per ogni bottiglietta, è disponibile in tre referenze diverse, ognuna pensata per il tuo benessere: Original, con note di vaniglia e agrumi; Plus, con Vitamina C per il sistema immunitario; Light, con Vitamina D per la salute di ossa e muscoli.