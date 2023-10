Donare è un gesto d’amore e di rispetto

Chi ha bisogno di trapianto non è mai lasciato solo

Chi ha bisogno di trapianto ha bisogno di assistenza per tutto il corso della sua vita, sia prima che dopo il trapianto. Il trapianto è una prestazione che salva la vita, rientra nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), perciò è gratuita e omogenea in tutta la nazione ed è regolata da un sistema rigoroso per assicurare la miglior cura possibile. Il criterio del “miglior organo per il miglior paziente” vincola il sistema a speciali algoritmi che associano ricevente e donatore in modo calibrato anche in base all’età biologica. È possibile donare a qualsiasi età, anche quando si è ultraottantenni: ha fatto notizia la donazione di fegato di un uomo di oltre 100 anni avvenuta nel 2022.