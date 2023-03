Abbassiamo le luci, accendiamo le stelle

Meno luce, più sogni

A rispondere è Pan di Stelle con il nuovo progetto “Meno luci, più sogni”, creato in collaborazione con Armando Testa, che racconta come un gesto simbolico, come abbassare o spegnere le luci, sia in grado di sprigionare l'energia dei sogni. La campagna pone grande attenzione ad un tema importante come il risparmio energetico trasformandolo in un'occasione di gioco e riflessione insieme ai più piccoli: abbassando le luci di casa anche solo dieci minuti prima del solito i sensi si amplificano e diventa più forte la voglia di sognare e concentrarsi sulla meraviglia di un cielo stellato.