Di due bambine di dodici e nove anni non si hanno più notizie da mercoledì mattina, quando hanno lasciato la casa famiglia che le ospita in Svizzera per andare a scuola. La più grande delle bimbe scomparse si chiama Samira, l’altra si chiama Mia. Vivono in una casa famiglia a Stäfa, comune del Canton Zurigo sul lago di Zurigo. La polizia cantonale ha diffuso le loro fotografie e ha invitato chi avesse informazioni a contattarli allo 044 247 22 11 oppure a rivolgersi al posto di polizia più vicino. Secondo quanto si legge nel comunicato diffuso dalla polizia, Samira e Mia non hanno mai raggiunto la scuola mercoledì mattina dopo aver lasciato la casa famiglia che le ospita.

La descrizione delle due bambine scomparse – Samira, la più grande, è una bambina alta 140 centimetri, è di corporatura robusta, ha capelli biondo scuro e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava una giacca invernale nera con un cappuccio in pelliccia e delle scarpe invernali. Mia invece è alta 128 centimetri, ha lunghi capelli castani e occhi castani. Quando è scomparsa indossava un piumino verde oliva con un cappuccio in pelliccia e delle scarpe invernali.