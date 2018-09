Stefano Bollani e Zubin Mehta in concerto al Massimo napoletano. Uno dei più raffinati direttori d'orchestra dei nostri tempi dirigerà il funambolico e celebre pianista Stefano Bollani sabato 29 e domenica 30 Settembre, i due si esibiranno per chiudere in bellezza il programma di settembre del Teatro San Carlo di Napoli accompagnati dall'Orchestra del Teatro di San Carlo. La coppia, il primo nato e cresciuto nella musica classica e il secondo eclettico amante delle contaminazioni tra generi, lavorerà in sinergia per interpretare alcune opere caratteristiche della sperimentazione musicale del novecento.

Si comincerà con l’Ouverture dal Candide, un omaggio a Leonard Bernstein volto a festeggiare il centenario della nascita. Seguirà la Rhapsody in blue di George Gershwin che definì lui stesso: “un caleidoscopio musicale dell’America”, a concludere sarà Le Sacre du Printemps di Igor Stravinskij, un opera composta per il balletto, ma che riprende il repertorio folkloristico russo, rinnovando temi popolari attraverso un uso vario e stravolto dell’armonia, melodia e ritmo.

Zubin Mehta, anche Direttore Musicale Onorario del Teatro di San Carlo, arriverà a Napoli per condurre la poliedrica musicalità del milanese artista arcinoto alla grande platea italiana per aver raggiunto le punte del successo sia in ambito radiofonico, che teatrale oltreché televisivo a livello nazionale. Stefano Bollani è stato iniziato alla musica da giovanissimo nella città di Firenze, ha raggiunto la fama attraverso la radio. E' stato ideatore e conduttore radio inventando il personaggio Dottor Djembè da cui nascono anche il libro Lo Zibaldone del Dottor Djembè del 2008 e lo speciale tv Buonasera Dottor Djembè in onda su Radio 3 nel 2010. Dal 2009 crea le sigle del palinsesto di Radio Rai 3, periodo in cui collabora anche in ambito teatrale con Claudio Bisio, Maurizio Crozza, Giuseppe Battiston, Marco Baliani, la Banda Osiris, e scrive le musiche per gli spettacoli di Lella Costa e Cristina Pezzoli.

Recentemente diventato membro onorario del Collegio Italiano di Patafisica, è attore in televisione ed è stato ospite fisso di Renzo Arbore nel programma "Meno siamo meglio stiamo" andato in onda su Rai 1. Il suo progetto più recente è "L’importante è avere un piano". A premiare questa carriera eclettica ma allo stesso tempo abbagliante nel 2016 è stato riconosciuto Commendatore dell'Ordine di Merito dellaRepubblica Italiana.

Stessa carriera d'eccezione per il celebre direttore d'orchestra Zubin Mehta il quale ritorna all'opera a Napoli dopo i successi del tour di Bangkok e la riapparsa in Italia a giugno dopo un anno di assenza per motivi di salute. La città di Firenze al suo ritorno lo ha celebrato con una standing ovation avvenuta il 9 Giugno 2018 dopo che nel 2015 gli aveva conferito il Premio delle Arti “Fiorentini nel Mondo” e dopo averlo nominato Direttore Emerito a Vita del Maggio Musicale Fiorentino nella stagione 2017-2018. Ancora un altro onore per il direttore indiano che si divide tra l'Orchestra Fisarmonica di Israele e la scuola della Mehli Mehta Music Foundation a Bombay grazie alla quale più di 200 bambini sono educati alla musica classica occidentale. L'Orchestra del Teatro di San Carlo completerà questo binomio d'eccezione affiancando il grande pianista nell'esecuzione degli spartiti.