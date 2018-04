in foto: Foto di repertorio

Sarebbero almeno venti le persone rimaste uccise in seguito a un raid attribuito all’aviazione saudita su una festa di matrimonio. L’attacco si è consumato in una località nel Nord-Ovest dello Yemen. Oltre alle vittime si contano anche una quarantina di feriti tra cui alcuni in gravi condizioni. Dopo che la notizia è stata riportata dai media locali, è arrivata anche la conferma di una fonte del governatorato nord-occidentale Hajja, secondo cui il bilancio provvisorio delle vittime è appunto "di 20 martiri e 40 feriti". “La vile aviazione del nemico saudita ha preso di mira con due raid una festa di nozze nella zona di al Raqa in Bani Qais”, così la fonte. Interpellati dalla France Presse, membri delle squadre di soccorso hanno confermato che l'edificio dove si tenevano le nozze si trova nell'area di Bani Qais, controllata dalle milizie sciite Huthi.

Tra le vittime soprattutto donne e bambini, ferito lo sposo – Le vittime, secondo le informazioni ottenute dal luogo dell’attacco, sarebbero in gran parte donne e bambini che si trovavano in una delle tende allestite per la festa di matrimonio. Secondo Khaled al-Nadhri, il responsabile della sanità della provincia di Hajja, sarebbe rimasta uccisa anche la sposa. Lo sposo invece, secondo fonti ospedaliere, sarebbe rimasto ferito e tra le persone portate in ospedale in gravi condizioni ci sarebbero diversi bambini. Il portavoce del ministero della Sanità ha detto che le ambulanze inizialmente non sono riuscite a raggiungere il luogo del raid per timore di successivi attacchi aerei.