Grazie a un videogioco Xopher, un ragazzo americano, ha sconfitto l’obesità e ha evitato di sottoporsi a un delicatissimo intervento di trapianto di cuore. La storia di Xopher, che è uno dei giocatori più noti nella community di Dance Dance Revolution, arriva dall’Arkansas. Il giovane statunitense ha perso peso utilizzando il tappetino musicale del gioco. Nel 2012 il giovane pesava 147 kg ed è stato allora che medico gli ha spiegato che avrebbe dovuto subire un trapianto di cuore intorno ai 50 anni nel caso in cui non avesse perso peso e cambiato drasticamente stile di vita. A quel punto Xopher ha tentato di associare un programma di attività fisica a una dieta, ma la mancanza di risultati tangibili gli ha impedito di mantenere una continuità tale da raggiungere il proprio obiettivo. Quindi il giovane ha pensato di creare un programma di allenamento basato sull'uso quotidiano di Dance Dance Revolution SuperNova. Ha acquistato un modello usato e parzialmente funzionante del cabinato arcade creato da Konami che, poi riparato, gli ha consentito di giocare partendo dal livello di difficoltà standard fino a raggiungere dopo qualche mese il livello massimo. Si è anche trasferito in una casa più grande per avere lo spazio necessario per giocare.

Associato a una nuova dieta mirata, questo programma ha permesso a Xopher di perdere circa 23 kg in due anni. Poi, nei due anni successivi dal 2016 al 2018, è avvenuta la vera trasformazione, con Xopher che ha continuato ad associare una dieta all'uso di Dance Dance Revolution ogni giorno. Oggi il giovane pesa 90 kg e grazie al videogioco ha perso 50 kg e le sue condizioni di salute sono migliorate notevolmente. “Senza Dance Dance Revolution avrei perso qualsiasi motivazione a proseguire con la mia dieta”, ha raccontato lo statunitense ammettendo che sono stati propri i risultati sempre più elevati nel videogioco a spingerlo a proseguire. Il giovane ha raccontato il suo percorso su Instagram e spiegato che non intende fermarsi: il suo nuovo obiettivo è aggiungere il sollevamento pesi al ballo e mettere su un po’ di massa muscolare.