Questa domenica, tra poche ore, andrà in scena a New Orleans Wrestlemania 34, l’evento più importante dell’anno per il mondo del wrestling mondiale, che vedrà il ritorno sul ring di Undertaker per una sfida contro il più volte campione mondiale John Cena, oltre ad altri incontri di primissimo livello Fanpage ha discusso di questo importante show, in esclusiva per i siti generalisti italiani, con “Woken” Matt Hardy, uno dei lottatori più amati anche dai fan del nostro Paese.

Quanto è importante per te lottare a Wrestlemania?

E’ l’evento più importante dell’anno, lo “showcase of immortals”. Qualsiasi lottatore professionista ha l’obiettivo di lottare, almeno una volta nella vita, a Wrestlemania. Sono felice di fare parte dello show anche quest’anno, a Wrestlemania ho vissuto parecchi bei momenti nella mia carriera.

Matt, tuo e fratello Jeff siete tornati nella WWE lo scorso anno a Wrestlemania 33. Nessuno sapeva del vostro rientro. Com’è stato presentarvi al pubblico e ricevere quell’ovazione?

Abbiamo dovuto tenere la notizia un secreto fino alla fine. Siamo arrivati dall’hotel direttamente nell’arena e poi siamo subito usciti di fronte al pubblico. Per me è stata una esperienza bellissima, un momento che mi ha riempito di orgoglio, molto speciale. Ho ricevuto tanto amore il giorno del mio ritorno nella WWE: quello è stato un momento che non dimenticherò mai nella mia vita.

Quale è il tuo “Wrestlemania dream match”?

In un momento perfetto vorrei che “Woken” Matt Hardy lottasse contro “Macho Man” Randy Savage (lottatore scomparso alcuni anni fa, ndr)

Tu e Jeff siete considerati tra i più grandi tag team nella storia. Quest’anno i vostri storici avversari, i Dudley Boyz, saranno introdotti nella WWE Hall of Fame. Cosa ne pensi?

I Dudley Boyz hanno meritato quest’onore. Si tratta di uno dei migliori tag team della storia, di sicuro uno dei più vincenti. Sia noi che Edge e Christian abbiamo avuto dei grandi match contro di loro: sono veramente molto felice per loro.

Alcuni anni fa hai avuto dei problemi con Edge (che gli rubò la fidanzata Amy “Lita” Dumas: la storia destò un enorme scalpore nel mondo del wrestling, ndr). Che rapporto avete adesso?

Siamo tornati amici poco dopo quei fatti. Ormai il passato è passato.

Cosa ne pensi della debuttante Ronda Rousey, che proviene dalla UFC? Se mai Conor McGregor decidesse di approdare nella WWE credi che sarebbe ben accettato dalle superstar?

McGregor è un grande showman e credo che sarebbe bene accolto nel backstage. Per quanto riguarda Ronda, credo che sarà un’ottima aggiunta alla nostra divisione femminile.

Cosa ne pensi di uno dei tag team più forti del momento, The Bar, composto da Sheamus e Cesaro?

Hanno raggiunto ottimi risultati. Erano due tizi che lottavano in singolo, li hanno messi insieme e si sono imposti come coppia, fin da quando hanno lottato contro me e mio fratello. Oggi sono uno dei migliori tag team nel mondo del wrestling.

A Wrestlemania 34, Matt Hardy lotterà nella Andre the Giant battle royal e proverà a sconfiggere i numerosi avversari per conquistare l’agognato trofeo.