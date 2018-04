Consapevole di avere un grossissimo problema col gioco d'azzardo, ha pensato che l'unica soluzione per lui fosse essere rinchiuso in una cella lontano dalle tentazioni. Per questo motivo ha trovato un modo molto singolare per essere arrestato: schiantarsi con l'auto contro le vetture dei carabinieri in sosta. Protagonista della singolare vicenda un disoccupato di 48 anni affetto da ludopatia che suo malgrado, però, dovrà rinunciare al carcere. L'uomo è stato effettivamente fermato dai militari, ma dopo la convalida del provvedimento, il del giudice lo ha rimesso in libertà in attesa del processo non ritenendo valide altre motivazioni per un custodia cautelare.

Il caso nei giorni scorsi a Monreale, nella città metropolitana di Palermo, dove l'uomo si è scagliato con la sua auto contro le macchine di servizio dei carabinieri della stazione di Grisì, nella periferia del comune siciliano. Fermato e portato in tribunale, davanti al giudice per le indagini preliminari il 48enne ha raccontato di essere un giocatore compulsivo e di averle tentate tutte per guarire ma senza successo. Il gioco infatti gli avrebbe fatto perdere affetti e lavoro ma anche i risparmi di una vita, circa 200mila euro negli ultimi cinque anni, una parte proveniente di prestiti da parte di amici e familiari. Dopo aver provato la strada delle medicine e della psicologia, come ultimo tentativo quindi ha deciso di finire in carcere. Ha preso la sua auto, tra l'altro senza assicurazione, e si è scagliato volontariamente conto le vetture dei carabinieri che erano in servizio.