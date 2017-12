Ha pugnalato a morte la sua fidanzata in un supermercato dopo che la giovane ha respinto la sua proposta di matrimonio. Quindi ha girato il coltello e se l’è puntata al petto nel tentativo (fallito ) di suicidarsi. Sono immagini sconvolgenti quelle che arrivano dalla Russia: mostrano l'uomo che si contorce del negozio, completamente ricoperto di sangue, mentre il corpo della sua vittima, 23enne, giace ormai senza vita può affianco ad un congelatore dello stesso alimentari. Secondo i testimoni, l’avrebbe colpita almeno 17 volte. L'uomo, 26 anni, l'aveva seguita nel negozio della città di Ufa, nella regione del Bashkortostan. In precedenza, l'avrebbe attesa vicino a casa sua con la giovane ne che ha poi cercato di fuggire, secondo i vicini.

Secondo quanto scrive il Daily Mail, citando i media locali, i genitori della vittima erano contrari alla relazione tra i due, visto che il 26enne avrebbe dei precedenti penali. Quando la giovane si sarebbe decisa a troncare la storia, l’uomo le avrebbe fatto la sua proposta di matrimonio con tanto di mazzo di fiori. Il ‘no’ della fidanzata, ha scatenato la furia dell’uomo. "Se non posso averti, nessun altro lo farà" le avrebbe detto, prima di aggredirla. Quindi avrebbe affondato il coltello nel proprio petto. A terra, agonizzante, il 26 enne avrebbe poi chiesto agli astanti di finirlo: “Uccidetemi, vi prego”.

"Il sospettato è in ospedale in gravi condizioni” si legge in una dichiarazione del Comitato Investigativo Russo, che si occupa di reati gravi. Una commessa del negozio ha detto: "Siamo ancora sotto shock. Quello che è successo qui è stato un incubo. Davvero terribile quando ha iniziato a colpirla. Un poliziotto ha detto che è morta sul colpo”. Uno dei clienti del supermercato ha ripreso i drammatici istanti dell’omicidio e del tentato suicidio. Nel video appare anche una donna, che stando ai presenti sarebbe la madre della ragazza uccisa. Elemento ancora non confermato dagli inquirenti. "Voleva che mia figlia lo sposasse. E lei non voleva, così lui l'ha pugnalata. Maledetto, str**zo” urla la donna.