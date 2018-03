in foto: Kiev, Ucraina

Trasferirsi all'estero è il sogno di molti italiani. Un grande salto che però non tutti sono pronti a compiere a causa di diversi fattori: le opportunità di lavoro, la cultura del Paese ospitante e soprattutto la questione economica. Spesso anche delle piccole differenze di prezzo – dal costo dell'affitto fino ad un semplice caffè – possono rappresentare un enorme choc rispetto a quanto si è abituati e disposti a pagare. Business Insider ha stilato un elenco di tutte le città europee in cui è possibile vivere con meno di £ 600 al mese (700 euro): meno di un terzo del costo mensile della vita a Londra (£ 1.838) e quasi il doppio in meno rispetto ad un mese a Roma (1.200 euro in media). I dati sono stati compilati sulla base del Numbeo's Cost of Living Index che analizza i costi giornalieri nelle principali città del mondo e viene aggiornato ogni mese. L'indice tiene conto di una moltitudine di fattori, tra cui il costo della spesa al supermercato, le spese al ristorante e al pub, viaggi, affitti, servizi pubblici e persino lo shopping (abbigliamento) e i biglietti del cinema. Mentre i dati rappresentano un'approssimazione a 360 gradi di quanto una persona trascorre in ciascuna città nell'arco di un mese, noi abbiamo deciso di mettere in evidenza alcuni elementi specifici – tra cui il costo di una tazza di caffè, una birra, l’abbonamento ai mezzi pubblici e l'affitto – per dare un'idea più chiara di quanto i costi possano fluttuare tra le varie posizioni della lista.

26. Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina – 688 euro.

Cappuccino: 2,32 marchi (1.18€)

Pasto di tre portate per due persone: 40 marchi (20.42€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 1,23 marchi (0,63€)

Abbonamento mensile ai mezzi pubblici: 53 marchi (27€)

Appartamento con una camera da letto fuori città, affitto mensile: 317,39 marchi(161€)

25. Kazan, Russia – 682 euro.

Cappuccino: 139 rubli russi (1,99€)

Cena di tre portate per due persone: 1.500 rubli russi (21,50€)

Birra nazionale (pinta da 0,5 litri): 60 rubli russi (0,86€)

Abbonamento mensile mezzi pubblici: 900 rubli russi (12,90€)

Appartamento con una camera da letto fuori città, affitto mensile: 14.750 rubli russi (211 euro)

24. Novosibirsk, Russia — 679 euro.

Cappuccino: 116 rubli russi (1,66 euro)

Pasto di tre portate per due persone: 1.500 rubli russi (21,50 €)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 55,83 rubli russi (0,80€)

Abbonamento mensile: 800 rubli russi (11,47€)

Appartamento con una camera da letto fuori dal centro della città, canone mensile: 14.358 rubli russi (205€)

23. Varna, Bulgaria – 673 euro.

Cappuccino: 2,42 lev bulgari (1,24€)

Pasto di tre portate per due persone: 42,50 lev bulgari (21,73€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 1,50 lev bulgari (0,77€)

Abbonamento mensile mezi: 45 lev bulgari (23 euro)

Appartamento con una camera da letto fuori città, affitto mensile: 312 lev bulgari (159 euro)

22. Timisoara, Romania – 671 euro.

Cappuccino: 6,15 lei (1,32 euro)

Cena di tre portate per due persone: 100 lei (21.46€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 2,94 lei (0,63 euro)

Abbonamento mensile mezzi pubblici: 80 lei (17 €)

Appartamento con camera da letto fuori dal centro città, affitto mensile: 900 lei (193€)

21. Nizhny Novgorod, Russia – 670 euro.

Cappuccino: 131 rubli russi (1,88 €)

Pasto di tre portate per due persone: 1.610 rubli russi (23€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 53 rubli russi (0,76€)

Abbonamento mensile: 1.000 rubli russi (14,33€)

Appartamento con camera da letto fuori del centro della città, affitto mensile: 13.548 rubli russi (194€)

20. Iasi, Romania – 661 euro.

Cappuccino: 5,91 lei (1,27€)

Pasto di tre portate per due persone: 100 lei (21,46€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 3,27 lei (0,70€)

Abbonamento mensile mezzi: 75 lei (16 euro)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro della città, affitto mensile: 884 lei (189€)

19. Tirana, Albania – 654 euro.

Cappuccino: 140 lek (1.06€)

Pasto di tre portate per due persone: 2.418,50 lek (18€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 82,72 lek (0.62 euro)

Abbonamento mensile: 1.600 lek (12.11 euro)

Appartamento con camera da letto fuori città, affitto mensile: 19.330 lek (146 euro)

18. Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina – 636 euro.

Cappuccino: 1,64 marchi convertibili (0.84€)

Pasto di tre portate per due persone: 35 marchi convertibili (17.87€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 0,86 marchi convertibili (0.44€)

Abbonamento mensile: 36.46 marco convertibile (18.5€)

Appartamento con camera da letto fuori città, affitto mensile: 252 marchi convertibili (128 euro)

17. Minsk, Bielorussia- 631 euro.

Cappuccino: 3,26 rubli bielorussi (1.43 euro)

Pasto di tre portate per due: 67 rubli bielorussi (29 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 1,60 rubli bielorussi (0,80 euro)

Abbonamento mensile: 34 rubli bielorussi (14.90 euro)

Appartamento con camera da letto fuori città, affitto mensile: 460 rubli bielorussi (201 euro)

16. Plovdiv, Bulgaria – 629 euro.

Cappuccino: 2,12 lev bulgaro (1.08€)

Pasto di tre portate per due persone: 38 lev bulgaro (19.40€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 1,22 lev bulgaro (0.62 euro)

Abbonamento mensile mezzi pubblici: 30 lev bulgaro (15.30€)

Appartamento con camera da letto al di fuori della città, affitto mensile: 275 lev bulgaro (140€)

15. Sibiu, Romania – 625 euro.

Cappuccino: 6,20 € (1.33€)

Pasto di tre portate per due persone: 100 lei (21.46€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 2,84 lei (0.60€)

Abbonamento mensile ai mezzi pubblici: 50 lei (10.73€)

Appartamento con camera da letto fuori dal centro della città, affitto mensile: 673,14 lei (144€)

14. Skopje, Macedonia – 623 euro.

Cappuccino: 74,74 denari (1.21€)

Pasto di tre portate per due persone: 1.000 denari (16.30€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 45,22 denari (0.73€)

Abbonamento mensile ai mezzi di trasporto: 1.488,84 denari (24.25€)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro della città, affitto mensile: 9.950 denari (162 euro)

13. Brasov, Romania – 618 euro.

Cappuccino: 6,88 lei (1.48€)

Pasto di tre portate per due persone: 90 lei (19.32 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 2,82 lei (0.60€)

Abbonamento mensile mezzi: 70 lei (15€)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro della città, affitto mensile: 839 lei (180 euro)

12. Novi Sad, Serbia – 608 euro.

Cappuccino: 120 dinari serbi (1 euro)

Pasto di tre portate per due persone: 1.850 dinari serbi (15.73 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 62,41 dinari serbi (0.53€)

Abbonamento mensile: 2.000 dinari serbi (17 euro)

Appartamento con camera da letto fuori città, affitto mensile: 16,975 dinari serbi (144 euro)

11. Oradea, Romania – 602 euro.

Cappuccino: 5,75 lei (1.23€)

Pasto di tre portate per due persone: 70 lei (15 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 3,12 lei (0.67€)

Abbonamento mensile: 70 lei (15 euro)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro città, affitto mensile: 544 lei (116 euro)

10. Arad, Romania – 591 euro.

Cappuccino: 5.06 lei (1.07)

Pasto di tre portate per due persone: 80 lei (17 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 3 lei (0.64€)

Abbonamento mensile ai mezzi pubblici: 62,50 lei (13 euro)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro città, affitto mensile: 632 lei (135.65 euro)

9. Kiev, Ucraina – 573 euro.

Cappuccino: 23,20 hryvni (0.70€)

Pasto di tre portate per due: 500 hryvni (15.36 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 15,17 hryvni (0.47 euro)

Abbonamento mensile ai mezzi pubblici: 200 hryvni (6.15 euro)

Appartamento con camera da letto fuori città, affitto mensile: 6.307 hryvni (193 euro)

8. Chisinau, Moldova – 568 euro.

Cappuccino: 23,35 lei moldavi (1.14 euro)

Pasto di tre portate per due persone: 230 lei moldave (11.22 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 13,47 lei moldavi (0.66 euro)

Abbonamento mensile mezzi di trasporto: 130 lei moldave (6.32€)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro della città, affitto mensile: 3.336 lei moldavi (162.80 euro)

7. Odessa, Ucraina – 566 euro.

Cappuccino: 27,87 hryvni (0.86 euro)

Pasto di tre portate per due: 500 hryvni (15.36 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 14,20 hryvni (0.43€)

Abbonamento mensile ai mezzi pubblici: 250 hryvni (7.68 euro)

Appartamento con camera da letto fuori città, affitto mensile: 5.306 hryvni (163.04 euro)

6. Nis, Serbia – 550 euro.

Cappuccino: 119 dinari serbi (1 euro)

Pasto di tre portate per due persone: 1.800 dinari serbi (15.31 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 56 dinari serbi (0.48 euro)

Abbonamento mensile: 1.980 dinari serbi (16.84 euro)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro città, affitto mensile: 11.811 dinari serbi (100,45€)

5. Craiova, Romania – 538 euro

Cappuccino: 6,36 lei (1.37 euro)

Pasto di tre portate per due persone: 60 lei (12.88€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 3,45 lei (0.74 €)

Abbonamento mensile mezzi: 60 lei (12.88 euro)

Appartamento con camera da letto fuori città, affitto mensile: 572 lei (122.77 euro)

4. Pristina, Kosovo – 509 euro.

Cappuccino: € 1

Pasto di tre portate per due: € 15

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 0,64 €

Abbonamento mensile ai mezzi pubblici: € 8

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro città, affitto mensile: € 150

3. Charkiv, Ucraina – 475 euro.

Cappuccino: 22.22 hryvni (0.68 euro)

Pasto di tre portate per due persone: 400 hryvni (12.29 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 14,12 hryvni (0.43 euro)

Abbonamento mensile: 120 hryvni (3.69€)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro città, affitto mensile: 4.152 hryvni (127.58 euro)

2. Leopoldi, Ucraina – 471 euro

Cappuccino: 25,44 hryvni (0.78 euro)

Pasto di tre portate per due: 350 hryvni (10.75 euro)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 14,42 hryvni (0.44 euro)

Abbonamento mensile ai mezzi pubblici: 100 hryvni (3.07 euro)

Appartamento con una camera da letto fuori dal centro città, affitto mensile: 4.650 hryvni (142.88 euro)

1. Dnipro, Ucraina – 456 euro.

Cappuccino: 22,47 hryvni (0.69 euro)

Pasto di tre portate per due persone: 450 hryvni (13.83€)

Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri): 14.70 hryvni (0.45 euro)

Abbonamento mensile ai mezzi di trasporto: 150 hryvni (4.61 euro)

Appartamento con una camera da letto al di fuori del centro città, affitto mensile: 3.140 hryvni (96.48 euro)