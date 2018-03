Escherichia coli “oltre i limiti di legge”. È questa la ragione per cui il ministero della Salute ha disposto il richiamo delle vongole veraci distribuite della Ittica Luciana di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara. Come si legge sul sito del dicastero, l’allerta in questione è del 26 marzo riguarda solo due lotti L570 18-03-2018 e L570 19-03-2018 con marchio Ittica Luciani S.r.l. con sede dello stabilimento Porto Garibaldi (FE) via Dei Poderi n 2/8 e riguarda le confezioni da 1 kg. Il richiamo riguarda non solo la Grande distribuzione ma pescherie e mercato. L’azienda ha tenuto precisare: “La ditta Ittica Luciani ha già attivato tutte le misure idonee a fronteggiare la situazione e riunirà anche l’Unità di Crisi per adottare gli interventi specifici imposti dalla problematica. Tuttavia si riserva fin da ora il diritto di agire in tutte le sedi opportune, al fine di tutelare nel modo migliore il buon nome della ditta, considerato che il controcampione ufficiale analizzato, è conforme ai limiti previsti dalla normativa vigente.”

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, ricorda che il consumo dei molluschi Bivalvi è da considerarsi uno dei principali responsabili di trasmissione all’uomo di diverse malattie d’origine batterica e virale nonché intossicazioni da enterobatteri. Pertanto, invita chiunque avesse acquistato questo prodotto a consumarlo ben cotto evitando il consumo di prodotti crudi.

Solo qualche giorno fa, il Ministero della Salute ha richiamato per lo stesso motivo delle cozze contaminate provenienti dalla Spagna e vendute in Italia dalla ditta L'Acquachiara S.r.L.