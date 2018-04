A Volterra, cittadina cinta da mura nella provincia di Pisa, i proprietari di cani dovranno portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per pulire le deiezioni urinarie dei loro animali in strada. La pipì dei nostri amici a quattro zampe, insomma, non dovrà restare in mezzo alle strade della città. È quanto stabilisce una delibera dell'Amministrazione comunale che sarà approvata in questi giorni. Il Comune ha fatto sapere che la delibera prevede che, trascorso un periodo ragionevole di tolleranza, ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa. Per il sindaco Marco Buselli si tratta di “un provvedimento a favore del decoro urbano”. “Spesso – ha spiegato il primo cittadino di Volterra – sarebbe sufficiente una buona dose di buon senso ma, purtroppo, non sempre è così ed allora occorre intervenire con misure adeguate”.

I casi precedenti – Il Comune toscano non è il primo a decidere di multare chi non ripulisce i bisogni dei propri animali. A Savona, ad esempio, la sindaca lo scorso dicembre aveva imposto ai cittadini, pena una multa fino a 500 euro, di “non usufruire per l’espletamento dei bisogni corporali degli animali dei marciapiedi e del porticato” delle strade e delle “zone pedonali” del centro storico, né di tutti gli elementi edilizi/architettonici e di arredo urbano presenti nelle suddette aree. Poi il regolamento è stato aggiornato stabilendo che “se risultasse impossibile impedire la minzione, nonostante l’attenta condotta, al proprietario che provvederà a ridurre l’impatto della deiezione liquida” non verranno imposte sanzioni. Anche a Sori (Genova) oltre al divieto per i proprietari e/o detentori di lasciare i cani all'interno di veicoli in condizioni di sofferenza a causa della temperatura e/o della mancanza di acqua o di cibo, una nuova ordinanza richiede ai proprietari di portare con sé, oltre a paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni solide, anche una bottiglietta d'acqua per lavare le deiezioni liquide. Stesso discorso a Chiavari: i proprietari dei cani devono portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per lavare immediatamente le deiezioni urinarie dei loro amici a quattro zampe.