Erano giunti regolarmente in aeroporto per quello che doveva essere un viaggio di breve durata per giungere a destinazione ma, dopo l'improvvisa cancellazione del volo, per i passeggeri che dovevano percorrere quella tratta la giornata si è trasformata in una vera e propria odissea. È quanto denunciano alcuni passeggeri di un volo Ryanair che doveva partire nella serata di domenica dallo scalo di Bergamo per arrivare a Catania un paio d'ore dopo. Una tratta interna che molti avevano già percorso altre volte sedendosi comodamente in poltrona ma che questa volta ha richiesto ben 24 ore di viaggio seduti in pullman.

Secondo il loro racconto , infatti, il volo è stato ripetutamente spostato fino alla cancellazione a notte fonda. Solo alcuni però hanno trovato un ricollocazione su altri voli mentre gli altri avrebbero dovuto attendere il giorno dopo e oltre. Intorno alle 2,30 di notte quindi circa metà dei viaggiatori, una settantina in tutto, sono partiti alla volta della Sicilia a bordo di due autobus. "A mia mamma hanno detto che se non avessero preso il pullman sarebbero potuti partire non prima di due giorni. Avevano scelta?", ha spiegato La Stampa una donna che si è rivolta anche ai carabinieri per cercare di avere una spiegazione sull'accaduto visto che dalla compagnia pare non sapessero nemmeno l'orario di arrivo previsto."Non siamo stati trattati da esseri umani. A Bergamo siamo stati lasciati senza alcuna informazione fino alle 2,30 di notte", ha raccontato un'altra passeggera.

Dalla compagnia area lowcost hanno ammesso i disagi spiegando però che la colpa è dovuta a fattori esterni. "Il volo Ryanair da Milano-Bergamo a Catania del 27 maggio è stato purtroppo annullato a causa di un guasto al sistema di rifornimento verificatosi all'aeroporto di Stansted, dovuto a un fulmine, a cui si è aggiunta la chiusura notturna dell'aeroporto di Catania" hanno spiegato dalla compagnia, concludendo: "Poiché si trattava di un volo nazionale e i posti sui voli successivi erano limitati, ai clienti coinvolti è stato offerto il trasporto via terra per Catania. Ai clienti che non desideravano viaggiare in pullman è stato proposto un rimborso completo o una sistemazione sul primo volo alternativo disponibile. Ryanair si scusa sinceramente con i clienti per questa cancellazione, completamente al di fuori del nostro controllo".