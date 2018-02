L’alce salta e abbatte un elicottero. Forse, come ha ammesso uno sceriffo pubblicando su Facebook le foto del velivolo precipitato, una cosa del genere non si era mai vista ma è effettivamente quello che è accaduto nello stato americano dello Utah. A bordo dell’elicottero c’erano due persone che, da quanto emerso, volavano a bassa quota per cercare di catturare proprio quell’animale che poi li ha fatti precipitare. L’alce stava infatti per essere catturato dalla rete: gli avrebbero dovuto mettere un radiocollare Gps nell’ambito di uno studio della Divisione della fauna selvatica dello Utah sui modelli migratori degli animali. In questo modo gli scienziati, arrivati negli Stati Uniti dall’Australia, avrebbero poi potuto monitorare i suoi spostamenti di migrazione. Ma lui ha reagito e con un balzo ha colpito il rotore di coda del mezzo facendo precipitare l’elicottero.

Feriti in modo non grave i due passeggeri dell'elicottero – L’allarme al 911 è arrivato nel pomeriggio del 12 febbraio. Come riferito dal vicesceriffo della Contea di Wasatch, Jared Rigby, la chiamata è stata trasmessa a un ufficiale della Divisione della fauna selvatica dello Utah, che lavora nella zona dove è avvenuto l'incidente. Il pilota e l’altro passeggero dell’elicottero sono stati individuati su una collina poco distante dalla diga di Currant Creek: fortunatamente nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Oltre a graffi, tagli e lividi, il pilota ha riportato una lacerazione alla testa, ma ha voluto minimizzare riguardo l’incidente: “Atterraggio di fortuna, dopo che l'animale ha preso a calci con le zampe posteriori la coda, spezzandola”, ha spiegato. L'alce responsabile dell'incidente, secondo quanto riportano i media locali, sarebbe morto per le ferite riportate.