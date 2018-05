Per nove lunghi giorni una giovane americana, Katie Holley, ha vissuto con uno scarafaggio nel suo orecchio sinistro. In realtà la ragazza, che ha ventinove anni e vive in Florida, si è accorta subito di quel corpo estraneo ma, nonostante l’intervento tempestivo dei medici, resti di quello scarafaggio sono rimasti a lungo nel suo orecchio. La stessa Katie ha raccontato quello che le è accaduto al magazine “Self” affermando che l’incidente è avvenuto pochi giorni dopo aver cambiato casa. Era una notte di metà aprile quando la giovane si è svegliata all’improvviso con una strana sensazione: “Mi sentivo come se qualcuno avesse messo una scheggia di ghiaccio nel mio orecchio sinistro – ha raccontato la donna -. Il fastidio peggiorava sempre di più”. Con l'aiuto di un batuffolo di cotone Katie ha esaminato l'orecchio e, estratto il bastoncino, ha visto due zampette nere. A quel punto è intervenuto il marito che le ha confermato che nel suo orecchio c’era un animale.

"È stato davvero disgustoso e orribile" – Da qui la corsa in ospedale e l’intervento di un medico che ha ucciso ed estratto l'insetto. In ospedale a Katie hanno prescritto anche degli antibiotici ma nonostante la cura lei nei giorni successivi ha continuato ad avere un forte fastidio. In particolare la ragazza si è resa conto che la situazione non era ancora tornata alla normalità quando a un concerto si è accorta di non sentire bene da quell’orecchio. Così, quando erano trascorsi già nove giorni dalla visita al pronto soccorso, Katie si è recata in un laboratorio di otorinolaringoiatria dove uno specialista ha scoperto che nell'orecchio c’erano ancora resti dello scarafaggio. “Ho sentito il rumore delle zampette che erano trascinate fuori dal canale uditivo – ha dichiarato Katie -. È stato davvero disgustoso e orribile”. “Non sto ancora bene – ha scritto poi su Facebook la giovane americana raccontando la sua storia – e non so se lo sarò mai più”.