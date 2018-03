In zona era conosciuta come una accumulatrice seriale ormai senza rimedio ma nessuno sospettava che tra quei cumuli di rifiuti accumulati negli anni potesse giacere anche il corpo della madre in avanzato stato di decomposizione. La terribile scoperta da parte della polizia britannica in un'abitazione di Aberaeron, nel Galles occidentale. Gli agenti sono arrivati sul posto solo dopo che la donna è rimasta intrappolata dai detriti nella sua casa disordinata. A chiamarli erano stati i vicini che sentivano le urla della donna bloccata dai cumuli di oggetti e rifiuti che le erano caduti addosso. Dopo averla soccorsa, le autorità del posto hanno anche cercato di liberare la casa. A questo punto, però, si sono accorti che in un'altra parte del cottage c'era anche il cadavere dell'anziana madre di cui nessun sapeva più nulla da tempo.

Secondo gli esami medico legali, il corpo della 87enne Gaynor Jones giaceva in quel luogo da almeno quattro anni durante i quali nessuno si è accorto di lei. Secondo la polizia, la figlia 50enne Valerie Jones è fortunata ad essere viva visto che se i vicini non si fossero accorti di nulla anche lei avrebbe fatto la stessa fine: sepolta da enormi cumuli di spazzatura. La proprietà infatti era così piena di oggetti e rifiuti che le autorità hanno impiegato quattro giorni per ripulirla. Al momento del ritrovamento Valerie era gravemente disidratata ed è stata portata all'Ospedale Bronglais di Aberystwyth. Secondo i vicini delle due donne, madre e figlia erano ben conosciute in zona ma considerate "strane" perché raramente lasciavano il loro vecchio casolare in pietra, che era stato di proprietà della loro famiglia per circa un secolo.