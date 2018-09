Vittima di uno stupro di gruppo, 14enne resta incinta: i genitori la fanno abortire

La ragazzina è stata soggiogata da una banda di asiatici a Rotherham, in Regno Unito. Costretta a fumare cannabis, veniva portata nella Foresta di Sherwood e minacciata di essere lasciata lì qualora non avesse fatto sesso con la gang. Ma non sarebbe l’unica giovanissima nella sua stessa situazione, come accertato dalla Corte di Sheffield.