Le moto erano la sua passione e in particolare lo era il campione di MotoGp Valentino Rossi per il quale si era anche fatto tatuare il numero 46 sulla pelle. E proprio con quel numero i familiari hanno deciso di voler salutare per l'ultima volta Simone Giupponi, il ragazzo diciottenne di Montebelluna, in provincia di Treviso, morto sabato a seguito del grave incidente stradale che lo aveva coinvolto mentre era in sella al suo motorino con la sua giovane fidanzata Asia nel tardo pomeriggio di giovedì scorso. Come rivela il Corriere delle Alpi, il numero 46 infatti sarà stampato anche sulla bara dell'adolescente in occasione dei suoi funerali che si svolgeranno nei prossimi giorni a Colmirano di Alano, in Provincia di Belluno, luogo della sua infanzia e dove nei fine settimana tornava spesso.

Un ultimo saluto a Simone però lo hanno voluto già dare i suoi compagni dell’IS “Einaudi-Scarpa” di Montebbeluna, alzandosi in piedi con un minuto di silenzio alla ripresi delle lezioni lunedì mattina. Sconvolti in particolare i compagni della terza classe manutentori di impianti ma anche della quarta indirizzo Moda frequentata invece da Asia, anche lei vittima dello schianto ma senza riportare gravi conseguenze. Nemmeno Simone sembrava aver riportato ferite letali dopo il terribile incidente di giovedì: tutti ricordano che si era anche alzano per sincerarsi delle condizioni della sua amata. Anche in ospedale sembrava solo un femore rotto, poi improvvisamente le sue condizioni sono precipitate e nemmeno il trasferimento all’ospedale di Treviso è riuscito a salvargli la vita.

Per questo sul caso la locale Procura della Repubblica ha anche aperto un fascicolo di indagine per accertare eventuali responsabilità sia nello schianto sia nell'assistenza sanitaria successiva. Simone era stato trasportato al pronto soccorso perché la gamba gli faceva male ed era stato poi ricoverato allo stesso ospedale San Valentino di Montebelluna. Qui sarebbe stato sottoposto anche a una Tac che però avrebbe dato esito negativo. Poco dopo però le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente e il 18enne è finito in rianimazione, privo di conoscenza, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I medici hanno identificato il motivo in un’embolia polmonare grassosa, una complicanza molto rara che per lui si è rivelata fatale. I pm nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del giovane.