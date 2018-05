Vittoria e Rosa Berritta sono due sorelle gemelle sarde e ieri hanno compiuto 101 anni: nate il 9 maggio del 1017, nel pieno svolgimento della Prima Guerra Mondiale, vivono a Berchidda, paesino della Gallura in provincia di Sassari, e ieri hanno festeggiato rigorosamente insieme il loro compleanno: "I nostri ricordi più belli sono propri quelli dell'infanzia. Siamo nate in campagna e trascorrevamo la maggior parte delle nostre giornate all'aperto, nei pascoli. Stavamo a contatto con gli animali e la natura".

Era il 1946 quando le due si sono per la prima volta separate. Rosa, infatti, a 29 anni decise di sposarsi e allargare la sua famiglia: "Ho avuto sei figli – racconta – un maschio e cinque femmine. Adesso ho 12 nipoti e ben 11 pronipoti". Sua sorella invece si sarebbe trasferita a Roma per lavoro e successivamente a Livorno. "Sono rimasta nella città toscana per 15 anni, poi ho deciso di ritornare a casa. Dopo la morte di nostra madre, ho accudito mio padre fino alla sua morte, a 98 anni".

Le due gemelle sono in verità molto diverse tra di loro, almeno per caratteri e inclinazioni. A unirle, però, è la grande nostalgia per gli anni della giovinezza: "Adesso ci sono tantissime comodità che noi non avevamo. Quando eravamo giovani, ci spostavamo con un carro trainato dai buoi e non abbiamo potuto studiare perché l'obbiettivo principale era trovare subito un lavoro. Ora sappiamo, per fortuna, che ci sono tanti modi e altrettante possibilità di studiare e conoscere cose nuove, anche quelle più lontane. Ma si siamo accorte che, oltre al progresso, è aumentato anche l'egoismo: prima le famiglie erano più unite e ci si aiutava di più. Più solidarietà c'era anche fra compaesani".

Ma qual è il segreto per arrivare a 101 anni, e soprattutto per farlo in grande lucidità? "Non lo sappiamo nemmeno noi – spiegano a Repubblica -. Abbiamo sempre vissuto qui a Berchidda, a parte la parentesi di Vittoria in Toscana. Sicuramente abbiamo condotto una vita sana, mangiando di tutto ma, ovviamente, soprattutto cibi nostrani". Insomma, sta forse nella semplicità dello stile di vita il vero grande segreto della longevità.