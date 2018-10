Uno nuovo sconcertante caso di violenza sessuale su minore ha sconvolto l'opinione pubblica nel Regno Unito per il luogo dove si è consumato lo stupro ma soprattutto per l'età dei due soggetti coinvolti. La vittima infatti è una bambina di appena dieci anni, brutalmente aggredita e violentata da un ragazzino di 16 anni in una tranquilla zona residenziale di un piccolo comune. Il caso ha scosso l'intera comunità di Exmouth, della contea del Devon, in Inghilterra, dove si sono svolti fatti. Lo stupro si sarebbe consumato nel pomeriggio di giovedì scorso nella zona di Marley Road dove la piccola vittima è sta trovata a terra, in lacrime e sotto shock da un passante.

L'uomo ha subito allertato polizia e soccorsi medici che hanno assistito la bimba trasportandola in ospedale in stato di shock. Qui, attraverso gli psicologi, la piccola ha rivelato la brutale violenza di cui è stata vittima indicando il presunto aggressore, arrestato poi venerdì. Nel frattempo gli agenti hanno circondato l'area dove si sarebbe consumato quello che la polizia ha descritto come un attacco "scioccante" ed "estremo" che è stata completamente chiusa per diverse ore per effettuare decine di rilievi. A causa sia dell'età della vittima che del presunto responsabile, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla loro identità e sulle prove raccolte. La polizia si è limitata a dichiarare che la ragazzina è stata dimessa dall'ospedale e affidata alla sua famiglia sotto stretto controllo degli psicologi. Il 16enne invece è apparso davanti ai magistrati a Exeter, nel Devon ed è stato rinviato in custodia con le pesantissime accuse di stupro e tentato omicidio di una bambina di 10 anni.